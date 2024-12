Priprave za snemanje z dojenčico v rokah

Manca izvaja operno in popularno glasbo, mednarodno prepoznavnost je pridobila s projektom Slovanska duša. Pri tem je ob spremljavi Ruskega državnega simfoničnega orkestra kinematografije posnela nove priredbe raznolikih skladb iz slovanskih držav. Kot mlado dekle se je iz Lesc na Gorenjskem najprej odpravila na študij muzikala in dramske igre v London, pozneje pa v Moskvo, kjer je študirala klasično petje. »Rada sem v Sloveniji, na Gorenjskem pri starših ali pa s prijatelji. Rada imam Ljubljano, ki je postala pravo kozmopolitsko mesto raznolikih okusov. Rada grem v Maribor, na Obalo, v manjše kraje po vsej Sloveniji. Odlično se počutim,« zatrdi, ko se dobiva v praznično okrašeni prestolnici. A njen dom je zdaj na drugi strani Karavank, v Celovcu. »Mi, umetniki, smo precej na poti, tako da je pojem dom morda drugačen kot pri drugih ljudeh. Našla sem si kraj, ki mi ustreza po velikosti, kjer so otroci na varnem in lahko samostojni, kjer je odlična infrastruktura, kjer je življenje preprosto in udobno, mesto je zelo nestresno. Poleg tega mi je kot Gorenjki zelo blizu avstrijska gorska mentaliteta in sploh ne čutim velike razlike.«

Otrok pomladil duha in telo

Vsestranska glasbena ustvarjalka je poročena z violinistom, skladateljem in glasbenim producentom Benjaminom Izmajlovom, lani je nenačrtovano tretjič postala mama, pri skrbi za Lili-Sophie ji starejši hčerki Izabela in Karolina veliko pomagata. »Izjemna obogatitev in poln koš veselja je mala deklica za nas. S skupnimi močmi se vsi ukvarjamo z njo, kar se tudi pozna – zelo radoživa, vesela, dobrovoljna, radovedna in polna energije je.« Kako zdaj po enem letu gleda na pozno materinstvo? »Gledam ga kot veliko darilo, ki mi je dalo ogromno energije in mi pomladilo duha in telo. Ponovno se vsak dan smejem in sem zelo srečna. Ne kompliciram, ne delam panike, sem zelo mirna mama, bolj kot takrat, ko sta bili majhni prvi dve. Je tudi večja odgovornost – skrbeti maksimalno za svoje zdravje, da bom lahko hčerki čim dlje stala ob strani, da se bom čim bolj počasi starala. Za to seveda ni nobenih zagotovil, a delala bom vse, kar je v moji moči. Te teme veliko raziskujem.«

Zame je radio krasen izziv in v prihodnje si tega želim še več. Tudi v vodenju TV-oddaje se spet vidim, to so bili konec koncev moji začetki.

Vsekakor je pohvalno, da ji materinstvo uspeva usklajevati z medijskim svetom in nastopi. »Ena stvar je materinstvo, druga pa je še gospodinjstvo, ki ga je pri petčlanski družini res veliko. V pogonu sem vsak dan najmanj od pol sedmih zjutraj do devetih zvečer, včasih seveda tudi dlje. Moje delo je v veliki meri tudi menedžersko, saj z možem kreirava in vodiva vse svoje projekte. Poleg koncertov tudi predavam na različnih delavnicah, včasih učim. Poskušam karseda paziti na stres, tudi z meditacijo in redno dihalno telovadbo, dovolj spati in zdravo jesti. Pomaga mi vsa družina in na srečo tudi moja mama, ko je treba. Z dobro organizacijo in mirnimi živci nekako vse gre.«

Manca in Danica FOTO: IGOR MODIC

Dihalna telovadba daje moč

Družinski idili in glasbenim uspehom je pred leti sledila težka življenjska preizkušnja, ko je pevka začela izgubljati glas; povrnila si ga je z dihalno metodo, nato pa napisala izjemno uspešno knjigo Vdihni življenje s polnimi pljuči, zato me zanima, kako zdaj diha. »Z rusko dihalno telovadbo sem rešila anksioznost, ki je potegnila za sabo kronične težave z dihanjem in včasih tudi petjem, ter zelo oslabljen imunski sistem. To je zdaj za mano, dihalna telovadba mi je dala in mi še vedno vsak dan daje neverjetno moč.« Ob tem razkrije, katere dihalne vaje bi morale biti del našega življenja: »Ljudem predlagam vsaj vaji ena in dve iz zlate kombinacije 13 vaj. Naj jih delajo kjer koli in kadar koli. Na tak način si lahko nenehno razbijajo krč v trebuhu in spodbujajo preponsko mišico, da se res premika. Opominjajo se tudi na to, da čim več dihajo skozi nos. Pazijo tudi na sproščen trebušni del pri sedenju, ki je žal osnova naših dni.« Zato je, kot pravi avtorica, ta knjiga namenjena prav sem. »Z njo si lahko pomagajo ljudje, ki so v stresu, ki imajo milejše zdravstvene težave, ki jim manjka energije, ki bi bili radi boljši v športu, petju ali igranju inštrumenta, tisti, ki bi bili radi boljši govorci, starejši ljudje, ki jih motita izguba vitalnosti in zadihanost, tisti, ki imajo težave s spanjem in smrčanjem, tudi otrokom z astmo se lahko pomaga z vajami, ki so opisane v njej. In še bi lahko naštevala.«

Te pesmi pojem zdaj že tretjemu otroku, vse pa poznam iz otroštva oziroma jih je meni pela mama, pravi Manca. FOTO: IGOR MODIC

Odlična sopranistka je poiskala nove izzive, ob vsem delu vodi še radijsko oddajo. »Prva je bila novembra in zelo lepo sprejeta, druga bo 25. decembra ob 21. uri na ORF Koroška. Vsak mesec bom pod drugo tematiko predstavljala lepe stvari iz zakladnice slovenske glasbe, z zanimivimi povezovalnimi zgodbami. Zdaj bo tema prazniki, v januarju novi začetki, v marcu ženske in mame in tako naprej. Zame je radio krasen izziv in v prihodnje si tega želim še več. Tudi v vodenju TV-oddaje se spet vidim, to so bili konec koncev moji začetki …«

25 let kariere

Ob vstopu v lanski praznični december nam je Manca poklonila glasbeno knjigo za otroke z naslovom Najlepše pesmice za vse letne čase, in kot je slišati, so te pesmice zelo priljubljene. »Knjiga je že ponatisnjena in pesmice imajo nekateri nenehno na predvajanju. Vse več je prošenj že za novo knjigo, za nove pesmice, veliko lepega nama z možem ljudje sporočajo. Prejšnji vikend sem pesmice dvakrat po eno uro pela na knjižnem sejmu in reakcije ljudi so bile neverjetne. Vse generacije so se ustavljale in pele z mano. Na odru sem imela kopico otrok, ki so želeli peti zraven. Sicer pa sem pred 12 leti izdala tudi glasbeno knjigo uspavank za dojenčke in vse več ljudi se oglaša in mi povedo, da so njihovi otroci leta poslušali skoraj samo te pesmice. To je zelo lepo slišati.« V knjigi je zbranih 25 pesmi, dodani so še glasbena priredba, notni zapis in besedilo pesmi. »Knjiga je čudovita, velika, barvita in res posebna. Je celovit zbornik najlepše slovenske pesmi – ljudske in poznane avtorske. Vsaka pesem ima odlično ilustracijo Gorazda Vahna in priredbe pesmic, ki jih je naredil moj mož s simfoničnimi inštrumenti, res so zelo lepe, igrive in mehke za otroška ušeska. Tudi zapela sem jih tako, za snemanje sem se pripravljala dobesedno z dojenčico na rokah. Te pesmi pojem zdaj že tretjemu otroku, vse pa poznam iz otroštva oziroma jih je meni pela mama. Glasba je od nekdaj imela veliko vlogo v mojem srcu, že v otroštvu.«

Z rusko dihalno telovadbo sem rešila anksioznost.

Sicer pa pevka trenutno uživa v vseprisotnem božičnem vzdušju. »Ja, božič imam rada in na splošno uživam v mrazu in pravi zimi in si vsako leto želim snega in mraza. Tako kot je bilo v otroštvu. Mogoče pa letos bo …« Zazreva se tudi v prihodnost. »Praznovala bom 25 let kariere, z novimi pesmimi in novimi koncertnimi programi za večje in manjše odre. Komaj čakam. Načrtov je kar precej, pa jih bom raje razkrivala sproti,« se nasmeji. Nakar mi zaupa, kaj bi si izpolnila za novo leto, če bi si lahko: »Da bi bila zdrava in vedno imela veliko energije, poleta, notranje sreče, hvaležnosti in dobre volje. V takem stanju greš lahko skozi vse. In seveda, da bi bili zdravi moji bližnji.« Pred odhodom v avstrijsko Koroško mi preda svoje vodilo, ki se ga sama še kako drži: »Vsak dan bodite hvaležni za vsako lepo malo stvar, ki se vam zgodi.«