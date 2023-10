Zdrava kmečka pamet pravi: na enem gnojniku je prostora za enega petelina. Če jih je več, harmonije in reda ni več. Kmetje so imeli prav, vse skupaj pa malce spominja na dogajanje v kolesarki ekipi Jumbo-Visma. Letos jim je uspelo, kar prej še nikoli nikomur! Dominantna Jumbo-Visma je kot prva v zgodovini osvojila vse tri največje tritedenske kolesarske dirke. S tremi različnimi asi – italijanski Giro je pripadel Primožu Rogliču, francoski Tour Dancu Jonasu Vingegaardu, španska Vuelta pa Američanu Seppu Kussu. Da bi lahko 33-letni Roglič v Španiji naredil več, ni skrivnost. Da so se trije pre...