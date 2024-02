Prenosnik z dvema zaslonom? Zakaj pa ne!

Znani tajvanski proizvajalec računalnikov in računalniške opreme, še posebno gamerske, je pred časom predstavil svoj najnovejši dvozaslonski prenosnik zenbook duo. Na prvi pogled je videti povsem običajno, a ko ga razpremo, zagledamo dva 14-palčna oled zaslona. Priložena je tudi brezžična tipkovnica, ki se jo natakne na spodnji zaslon, prenosnik pa se lepo zapre z njo vmes; če ga zapremo brez nje, se vidi špranja med zaslonoma.

Močno drobovje

Zenbook duo v klasičnem načinu. FOTO: Staš Ivanc

Testni primerek je bil z zgornjega dela ponudbe, saj je bil opremljen z najhitrejšim razpoložljivim procesorjem intel core ultra 9 z delovno frekvenco 2,3 GHz (do 5.1 GHz), 16 jedri in 22 nitmi, sparjen z 32 GB rama in dvema terabajtoma hitrega SSD diska M.2 NVMe. Procesor ima tudi nevralno procesorsko enoto, namenjeno opravilom umetne inteligence, kar še pospeši delovanje v določenih aplikacijah in opravilih. Zaslona ponujata ultravisoko ločljivost 3K oziroma 2880 krat 1800 točk in 120-herčno osveževanje slike. Na zgornjem zaslonu je še spletna kamera, ki snema v polni visoki ločljivosti FHD (1080p), kar je zelo dobrodošlo za videokonference in klice. Integrirana grafična kartica intel arc seveda ni gamerska, a vseeno omogoča igranje srednje zahtevnih iger z nekoliko zmanjšanimi podrobnostmi.

Na voljo je več Intelovih procesorjev, vključno s core ultra 9.

Dovolj tanek in lahek

Zenbook duo lahko uporabljamo tudi dvozaslonsko. FOTO: Staš Ivanc

Ker gre za prenosnik, sestavljen iz dveh tankih zaslonov, seveda ne ponuja morja priključkov, a vseeno imamo na razpolago klasični usb a priključek ter dva usb c priključka, ki podpirata hitri standard prenosa thunderbolt; eden je namenjen polnjenju. Na drugi strani sta še hdmi izhod in klasični avdiovhod/-izhod za slušalke in mikrofon. Vseeno je zenbook duo lepo tanek (14,6 mm) in razmeroma lahek, saj tehta le 1,35 kilograma, s tipkovnico pa 300 gramov več. Baterija ima kapaciteto 75 Wh, kar omogoča razmeroma dolgo delovanje, kar pa je seveda odvisno od tega, ali uporabljamo samo en zaslon ali oba. Pri Asusu trdijo, da naj bi baterija zdržala 13 ur in pol predvajanja videa z enim zaslonom oziroma deset ur in pol z dvema; v praksi pa bi znalo biti nekaj manj. A je fino, da se baterija s priloženim 65-vatnim napajalnikom v 49 minutah napolni do 60 odstotkov.

Dva zaslona sta priročna pri resnejših opravilih.

Dva zaslona

Na hrbtni strani je nožica oziroma stojalo. FOTO: Staš Ivanc

In zakaj bi si človek omislil prenosnik z dvema polno velikima zaslonoma? Dejansko je stvar zelo uporabna, kadar imamo odprtih več oken, ki jih lahko zdaj razporedimo oziroma odpiramo na dveh zaslonih. Spodnji zaslon lahko uporabljamo kot (celo- ali polzaslonsko) tipkovnico, a stvar res zaživi, kadar delamo s priloženo bluetooth tipkovnico, ki je resnično dobra, saj ponuja dober odziv tipk, hkrati pa ima veliko drsno ploščico. Priloženo je tudi pisalo, kar bodo cenili grafični oblikovalci.

Tipkovnica polne velikosti in drsna ploščica sta res dobri.

Za konec pa še cena: novega zenbooka duo še nisem zasledil pri slovenskih trgovcih, a v Nemčiji se da najbolje opremljeni model dobiti za 2500 evrov, medtem ko se cene osnovne različice začno pri 1600 evrčkih. Ni malo, a gre za zelo zmogljiv prenosnik, ki ponuja nekaj več.