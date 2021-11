Pred smrtjo napisala poslovilno knjigo

Telesno drobna, a po srcu in duši zelo velika je upokojena učiteljica, ravnateljica in kulturnica Alenka Čurin Janžekovič iz prleškega Svetega Tomaža. V prepolni Beli dvorani Grajske pristave Ormož je duhovito in čustveno predstavila svojo prvo knjigo z naslovom Sam bog naj jo bere. Čeprav je šlo za predstavitev dela o življenju in evtanaziji, se pravi samousmrtitvi, je bilo veliko smeha in dobre volje. Z avtorico se je pogovarjala pisateljica Petra Škarja, ki je knjigo po Alenkinem nareku tudi zapisala ter jo založila. Bralca želi skozi zgodbe naučiti živeti, ljubiti in početi stvari, ki si j...