Poskrbite za čudovite naravne adventne venčke

Kakšne so letošnje okrasitve, smo že pisali, v enakem minimalističnem in naravnem slogu pa naj bodo tudi venčki, svetujejo oblikovalci. To je dobra novica predvsem za tiste, ki se dela radi lotijo sami, saj nam gozdovi ponujajo tako rekoč ves material, ki ga bomo potrebovali, le po svečke in nekaj pripomočkov se bo treba odpraviti v trgovino.

Okrogel ali kvadratni

Če bomo uporabili svečke, pazimo, da okrasje ne zagori. FOTO: Getty Images

Da bi se ognili nevarnosti požara, namesto sveč iz voska raje izberemo led luči, ki so videti kot sveče, to še posebej velja za gospodinjstva z majhnimi otroki in ljubljenčki, ki bi lahko po nesreči svečo ali venček prevrnili. Vzdušje bo tudi s tistimi brez plamena čarobno in praznično, najlepše pri led svečah pa je to, da ne pogorijo in jih lahko uporabljamo iz leta v leto. Prav tako ni treba paziti, kaj bomo pritrdili v njihovo bližino, tudi če bo to suh kos lesa ali bombažni kosmi, namreč nič ne bo zagorelo. Adventni venček lahko ustvarimo v klasični okrogli obliki ali se odločimo za kvadratnega oziroma sveče postavimo v vrsto ter mednje razporedimo drugo dekoracijo.

Večino materiala najdemo v naravi ali v kuhinji, pri izdelavi pa pustimo domišljiji prosto pot.

Za klasičen venček potrebujemo osnovo, ki jo lahko kupimo v vseh bolje založenih trgovinah s pripomočki za ustvarjanje, tudi vrtnih centrih, tisti bolj spretni pa jo lahko spletejo kar sami iz gibkih vej. Čez osnovo nato spletemo smrekove vejice ali veje pustimo gole ter dodamo kakšen zimzeleni vršiček. Vmes pritrdimo stojala za sveče ter dodamo še okrasje, ki nam je všeč in ki se sklada z drugimi prazničnimi dekoracijami v sobi ali stanovanju.

Naj se ujema

Namesto krožnika vzemimo kos debla. FOTO: Getty Images

Namesto osnove za venček lahko uporabimo tudi krožnik, ki naj bo dovolj velik za štiri sveče in še kakšen dodatek. Za bolj klasično obliko izberemo okroglega, namesto krožnika se odlično obnese tudi kos debla, krasno pa bodo videti tudi venčki na izrazito podolgovatih krožnikih ali podstavkih. V tem primeru sveče postavimo drugo ob drugo, prostor med njimi pa zapolnimo z orehi, ki jih lahko pobarvamo ali pustimo takšne, kot so, s storži, smrekovimi in drugimi vejicami, posušenimi rezinami limon in pomaranč, cimetovimi paličicami, pentljami in drugim okrasjem, ki ga najdemo v kuhinji, okolici hiše ali predalih.

Nekoliko drugačen adventni venček FOTO: Getty Images

Da se bo venček res ujemal z božičnim drevescem, mu dodamo nekaj enakih okraskov, ki smo jih obesili nanj, še posebno čudoviti bodo tudi na venčku stekleni, saj se bodo v soju sveč lesketali kot pravi diamanti. Da ne bi bile svečke preveč dolgočasne, okrasimo tudi njih. Naokrog denimo razporedimo cimetove paličice, ki jih na svečo pritrdimo z okrasno vrvico, namesto cimeta uporabimo smrekove vejice, šipek, na led svečke lahko prilepimo tudi zvezdasti janež ali posušene krhlje citrusov, celo mah.