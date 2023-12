Dekoracija iz domače delavnice: prihranite denar in ustvarite spomine (FOTO)

Res je, da je v trgovinah na voljo nešteto okraskov, s katerimi lahko pričarate božično-novoletno vzdušje, a zakaj ne bi letos ubrali drugačne poti in jih izdelali sami, prihranili kakšen evro in med izdelovanjem v družbi članov družine ustvarili lepe spomine. Če ne veste, kje začeti, imamo za vas nekaj idej za dekoracijo iz domače delavnice.

Posušene pomaranče

Posušene rezine pomaranč so lep okras, primeren za venčke, ikebane in tudi smrečico. Imajo še eno prednost: dom napolnijo s prazničnim vonjem. Izdelava je preprosta: pečico segrejte na 120 stopinj Celzija. Pomaranče narežite na rezine, debele približno dva centimetra, jih razporedite po pekaču in pecite od 45 minut do ene ure. Počakajte, da se posušijo, jih nanizajte na vrvice in obesite na veje smreke, pritrdite pod strop ali preprosto položite med vejice venčka oziroma drugega namiznega okrasja.