Poredna sestra kraljice Elizabete II.

Mnogi ljubitelji zakulisnega dogajanja in škandalov v britanski kraljevi družini so po večdnevnem nestrpnem pričakovanju v nedeljo zvečer le dočakali intervju s prebeglim princem Harryjem in njegovo ženo Meghan Markle pri zagotovo največji zvezdi pogovornih televizijskih šovov na svetu, razvpiti Oprah Winfrey. Meghan Markle in princ Harry med intervjujem z Oprah Winfrey FOTO: CBS Izvedeli smo, da je nekoga iz ožje kraljičine družine rasistično zaskrbela barva polti potomca princa Harryja in Meghan Markle, ko je bila ta noseča s sinom Archiejem, ter da so podobno »skrb« zaradi barve...