Pomladne zgodbe

VIR: Hiša knjig

Moa Herngren: Razveza

Bea in Niklas že več kot trideset let živita udobno življenje v razkošni stockholmski četrti. Nekega večera on po nepomembnem prepirčku izgine. Ona pričakuje, da se bo vrnil ves ponižen in pohleven, a v naslednjih dneh jo popolnoma ignorira, kar njeno jezo še podžge. Najstniški hčerki odpelje k Niklasovi družini v njihovo poletno hišo na otoku. Ko se izkaže, da je spoznal drugo, se še bolj zaplete. Hladen in očitno nerazumen se noče pogovarjati in zahteva razhod. Ali je razveza res prišla tako nepričakovano?

VIR: Cankarjeva založba

Hilary Mantel: Pripeljite obtožence

Thomas Cromwell se je kljub svojemu skromnemu rodu s pametjo, iznajdljivostjo in pretkanostjo prebil na dvor Henrika VIII., do številnih položajev v njegovi vladi in vse večjega bogastva. A vse to ima seveda svojo ceno. Kralj se je po spontanem splavu naveličal druge žene, ponosne Anne Boleyn, in vrgel oko na tiho Jane Seymour – in njegova desna roka mora zato, če želi to ostati, zlepa ali zgrda najti dokaze o kraljičini nezvestobi. Toda Cromwell ima ob tem še svoj, povsem zasebni motiv: dolgo pestovano maščevanje.

VIR: Beletrina

Jennette McCurdy: Vesela sem, da je mami umrla

Jennette McCurdy je igrala v mladinskih televizijskih serijah in v svoji knjigi opisuje svojo življenjsko pot – motnje hranjenja, odvisnost in zapleten odnos z nadzorujočo materjo. Prve igralske avdicije se je udeležila že pri rosnih šestih letih, ker je mama sanjala, da bo deklica zvezda. Ubogala jo je do pikice, delila z njo dnevnike, e-pošto in ves zaslužek. Ubogljivost, slava in denar pa ji niso prinesli zadovoljstva in miru, celo materine sreče ne. Ko ji je mati zaradi raka umrla, je morala stopiti na pot nazaj k sebi.

VIR: Hiša knjig

Stacy Willingham: Vse nevarne stvari

Pred letom dni se je življenje Isabelle Drake za vselej spremenilo: njenega sina Masona so sredi noči ugrabili iz zibelke, medtem ko sta z možem spala v sosednji sobi. Ker policija ni imela veliko dokazov ter zelo malo sledi, je bil primer potisnjen na stran. A ona ne bo počivala, dokler ne dobi sina nazaj. V upanju, da bo našla kakšno novo informacijo, privoli v pogovor z moškim, ki vodi podkast o resničnih zločinih – toda njegovo zanimanje za njeno preteklost Isabelle dela živčno. Mu sploh lahko zaupa?

VIR: Mladinska knjiga

Lea Ypi: Svobodna

Avtorica se je rodila v Albaniji v času stalinističnega režima, v obdobju solidarnosti in upanja, a času pomanjkanja in nadzora, stalnih vrst, političnih čistk in tajne policije. Konec leta 1990 so porušili Stalinove kipe, ukinili represivni državni aparat, ljudje so naenkrat lahko govorili, oblačili in volili, kar in kogar so hoteli. A kmalu so se tovarne začele zapirati, službe so izginjale, država se je znašla na robu bankrota. Upanje stare generacije se je izjalovilo in Lea Ypi se je skupaj z drugo mladino morala soočiti z negotovostjo in pretresi nove dobe.

VIR: Beletrina

Shelby Van Pelt: Nadvse bistra bitja

Tova je po moževi smrti začela delati večerne izmene v akvariju in s pikolovsko natančnostjo skrbela, da je bilo vse kot iz škatlice. Tako si je tudi blažila bolečino ob izgubi osemnajstletnega sina Erika, ki je pred več kot tridesetimi leti doživel skrivnostno nesrečo na morju. Med delom se spoprijatelji z Marcellusom, orjaško tihomorsko hobotnico, ki je bila prisiljena živeti v akvariju in ve veliko več, kot bi si kdo mislil. Z vsemi osmimi lovkami pomaga spletati prijateljstva in razpletati uganke, ki jih je kar precej.