Poletna šola za ženske voditeljice v digitalni dobi

Prejšnji teden so se v Varšavi na Poletni šoli za ženske voditeljice v digitalni dobi izobraževale najbolj talentirane mlade študentke iz Evropske unije, Ukrajine in držav Zahodnega Balkana. Tudi letos je med njimi predstavnica iz Slovenije. Poletna šola poteka v sklopu Evropske akademije za vodenje, programa družbe Huawei, zasnovanega za opolnomočenje mladih voditeljic, ki bodo Evropo popeljale v vključujočo in trajnostno digitalno prihodnost. Na otvoritveni slovesnosti je udeleženke nagovorila tudi nekdanja evropska komisarka za promet Violeta Bulc.

Pozdrav bodočim voditeljicam

Študentke je pozdravila glavna predstavnica Huaweia pri evropskih institucijah Selina Wen in spregovorila o tem, kako je podjetje dokazalo, da lahko ženske zasedajo pomembne vodstvene položaje. »Naša finančna direktorica, naša rotirajoča predsednica in celo globalna vodja raziskav in razvoja so vse izjemne voditeljice,« je povedala. »Pri Huaweiu si ne zatiskamo oči pred obstoječimi izzivi: zavedamo se jih, se jih lotevamo in spodbujamo tudi druge, da storijo enako. Kot del IKT industrije se držimo svoje zaveze: Tehnologija zanjo, tehnologija z njo in tehnologija ob njej.«

Berta Herrero, direktorica Evropske akademije za vodenje in vodja za raznolikost, enakopravnost in vključenost pri evropski veji Huaweia, je študentke spomnila, da voditeljstvo ni v tem, da uveljavljaš moč nad drugimi, ampak da gre za navdihovanje, in dodala, da »v svetu, kjer lahko postaneš kar koli, bodi oseba, ki gradi mostove«. Povedala je tudi, da se mora vsaka prelomna inovacija začeti z etičnim premislekom, in poudarila, da potrebujemo etične pionirke, ki poosebljajo integriteto in odgovornost. Bodoče voditeljice je spodbudila z besedami, naj bodo arhitektke prihodnosti, kjer bo tehnologija služila človeštvu.

Devetindvajseterica študentk iz držav članic EU, držav Zahodnega Balkana in Ukrajine prihaja z različnih področij, vključno z inženirstvom, medicino, humanistiko in družboslovjem, vsem pa je skupna želja po spremembah. Študentke je izbrala neodvisna komisija in so prejele polno štipendijo podjetja Huawei za udeležbo na poletni šoli. Na otvoritveni slovesnosti je udeleženke nagovorila tudi Violeta Bulc, ki je s študentkami delila dragocene življenjske lekcije in jih spodbudila k oblikovanju boljšega jutri za vse: »Tehnologija je izjemna. Kot računalniška inženirka obožujem tehnologijo. Ampak tehnologija je orodje, ne samo cilj; moramo jo pravilno uporabiti. Naše dojemanje zmogljivosti tehnologije, da izboljša človeštvo, lahko pomaga izboljšati naša življenja.«

Androulla Vassiliou, nekdanja evropska komisarka za izobraževanje in zdravstvo, je razmišljala takole: »Sodobne tehnologije se zelo hitro razvijajo in moramo se truditi, da sledimo tem spremembam. Kot evropska komisarka sem promovirala digitalno agendo in potrebo po vključevanju novih tehnologij v izobraževanje. Države, ki niso upoštevale našega nasveta in niso opremile šol z novimi tehnologijami, so se med pandemijo soočale z izjemnimi težavami, kar je imelo zelo negativne posledice za številne študente po vsej Evropi.« Gabriela Morawska-Stanecka, senatorka in nekdanja podpredsednica poljskega senata, je študentke spodbudila k uresničevanju njihovih ciljev: »Vse je mogoče, če ste osredotočene na svoje cilje. Ko veste, kaj želite, lahko uresničite svoje sanje.«

Slovesnost, ki jo je vodila nekdanja BBC-jeva novinarka Chiyo Robertson, je odprla pot tednu učenja, izmenjave mnenj in širjenja obzorij v varnem in podporno naravnanem okolju. Dnevi v Varšavi so bili polni delavnic, razprav in skupinskih aktivnosti o širokem naboru tem: od vplivov generativne umetne inteligence do javnega nastopanja, vse ob zelenih digitalnih veščinah, podjetništvu in bistvenih vodstvenih sposobnostih.