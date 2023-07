Poletje po mladostniško

Leigh Bardugo

Napad in vihar

Mladinska knjiga

Leigh Bardugo: Napad in vihar. FOTO: Mladinska knjiga

Druga knjiga iz trilogije Senca in kost pripoveduje o Alini, ki zbeži čez Pravo morje, preganjajo jo duhovi življenj, ki jih je vzela v Globeli. Z Malom si skuša ustvariti življenje v neznani deželi, a ne sme razkriti, da je sončna priklicnica. Dolgo se ne more skrivati pred preteklostjo ali usodo. Temačnik je izšel iz Senčne globeli z grozljivo novo sposobnostjo in ogroža preostali svet. Alina se vrne v državo, ki jo je zapustila, odločena, da se bo postavila po robu silam, ki se zbirajo proti Ravki.

Jenny Jägerfeld

Kraljica smeha

Založba Zala

Jenny Jägerfeld: Kraljica smeha. FOTO: Založba Zala

Sashina mama je ljudi spravila v jok. Še vedno jih spravlja v jok, čeprav sploh ne živi več. Zato Sasha naredi seznam. Da ne bi postala takšna kot njena mama, mora narediti sedem stvari. Če ji bo uspelo, bo njena žalost mogoče le izginila ali vsaj spolzela po licih. Stvari, ki jih mora narediti, da bi preživela: odstriči si mora vse lase, ne sme poskušati skrbeti za kar koli živega, ne sme brati knjig, nositi mora samo živo barvna oblačila, ne sme preveč razmišljati (najbolje nič!), izogibati se mora sprehodom in gozdu ter postati kraljica smeha.

Jules Verne

Dvajset tisoč milj pod morjem

Beletrina

Jules Verne: Dvajset tisoč milj pod morjem. FOTO: Beletrina

Ko je avtor leta 1867 na svetovni razstavi v Parizu med množico znanstvenih čudes videl francosko vojaško podmornico Potapljač, ga je navdihnila za nastanek klasičnega znanstvenofantastičnega romana o podmorskih pustolovščinah kapitana Nema. 20.000 milj ni globina, v katero bi se odpravili v podmornici Nautilus, marveč dolžina poti pod morji sveta v lovu na skrivnostnega morskega enoroga. Navdušila vas bo pustolovska zgodba, prežeta s humanizmom in zametki ekološke ozaveščenosti.

Soledad Romero Mariño

Najbolj neverjetni pobegi

KUD Sodobnost

Knjiga razkriva dogodivščine tistih, ki se niso sprijaznili z življenjem za zapahi in so si na vso moč prizadevali za svobodo. Njihovi načrti za pobeg so polni drznosti, iznajdljivosti in ustvarjalnosti. Vsako poglavje, posvečeno enemu od pobegov, je izvirno predstavljeno in oblikovano kot časopisni članek iz časa, ko so se dejstva zgodila. Kako so bili pobegi načrtovani, kakšne metode so uporabili, da so pretentali varnostne sisteme, katere sledi so našli policisti, da so ubežnike izsledili, in še veliko več zanimivosti!

Andrzej Sapkowski

Vilinska kri

Mladinska knjiga

Andrzej Sapkowski: Vilinska kri. FOTO: Mladinska knjiga

Tretja knjiga serije Veščec še vedno spremlja osrednjega junaka, ki je bil že v otroštvu izurjen za lov in ubijanje pošasti. Zdaj celini grozi vojna, kraljestva pa čakajo na naslednjo potezo nilfgaardskega cesarja. Medtem pa na njihovih tleh že divjajo spopadi med ljudmi in vilinci. Geralt iz Rivije vsemu temu obrača hrbet, veščeci so na svetu zato, da ubijajo pošasti. A ko pod svoje okrilje vzame mlado Ciri, deklico vilinske krvi in zakonito naslednico kraljestva Cintre, nehote stopi v središče sporov in nevtralnost ni več mogoča.

Giacomo Mazzariol

Moj brat lovi dinozavre

Vida

Giacomo Mazzariol: Moj brat lovi dinozavre. FOTO: Vida

Giacomo je sprva navdušen, ko izve, da je njegova mama noseča s še enim fantkom, saj to pomeni uravnoteženost spolov v družini z dvema sestrama. Ko pa ugotovi, da je mali Giovanni drugačen, da ima dodaten kromosom, se začne spopadati z osebnimi ovirami. Mlajšega brata doživlja kot razočaranje, zadrego. Toda počasi in zanesljivo Giacomo začne razumeti vse lekcije, ki mu jih predaja posebni brat: lekcije o ljubezni in o tem, kaj je v življenju resnično pomembno.