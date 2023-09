Pri oblazinjenem pohištvu je poleg barve pomemben še material

Ne glede na to, ali kupujete novo oblazinjeno pohištvo ali pa želite le preobleči staro, je treba pred začetkom projekta dobro razmisliti o več rečeh. Seveda je pomemben videz, torej barva in vzorec tkanine, prav tako material. Pri izbiri barve se lahko odločimo za takšno, ki se bo sklada z ostalim oblazinjenim pohištvom in dodatki ali stensko barvo, lahko pa izberemo kontrastno. Še posebej pri naslanjačih bomo s tem dosegli dramatičen učinek ter tako dnevni sobi hitro in enostavno podarili osrednji kos, ki bo lovil poglede obiskovalcev. To najbolje dosežemo z vzorcem – lahko je diskreten ali drzen, odvisno od prostora in osebnosti stanovalca.

Barvne zakonitosti

Drzni naslanjači bodo prostor naredili dramatičen. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Tudi pri tem pa je treba upoštevati barvne zakonitosti. V sobo z rožnatimi dodatki denimo raje ne postavljamo rdečega naslanjača, se bo pa ta krasno podal k sivim odtenkom, beli in črni. V minimalistično opremljeno dnevno sobo, kjer prevladuje bela, prav takšna je tudi sedežna garnitura, se bo odlično podal naslanjač z belo-črnim vzorcem, še posebno če je v prostoru še kakšen črn dodatek, preproga, zavese ali žaluzije, klubska mizica in podobno.

Seveda ne bi bilo nič narobe, če se bodo oblazinjeni stoli povsem skladali s sedežno garnituro in preprogo, morda zavesami, notranji oblikovalci večinoma pravijo le, da se izogibamo manjšim odstopanjem, torej da kombiniramo belo in bež, saj bo prostor tako videti neharmoničen. K beli ali bež oziroma drugim nežnim zemeljskim tonom raje izberemo temnejšo modro, denimo indigo, še posebno če želimo ustvariti pomirjujoče okolje, v katerem se bomo lahko sprostili.

Izbira materialov

Ne pozabimo na dodatke. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ko se odločimo, kakšen učinek želimo ustvariti v dnevni sobi ter katere barve in vzorce vključiti, je treba razmisliti tudi o materialu. Pri tem je treba imeti v mislih več faktorjev, denimo, kako pogosto se bo oblazinjeni kos uporabljal, imamo v gospodinjstvu otroke in domače živali ter koliko želimo zanj odšteti.

Pri izbiri materiala je dobro upoštevati tudi obliko pohištva; k bolj zaobljenim naslanjačem se odlično podata bukle in žamet, saj sta oba mehka, mehko pa delujejo tudi zaobljene oblike. Oba sta vzdržljiva in na voljo v mnogo barvah in vzorcih. Vzdržljiva tkanina za oblazinjeno pohištvo je tudi volna, ki bo poskrbela, da nam poleti ne bo vroče, pozimi pa bo v naslanjaču prijetno toplo. Je pa nekoliko dražja od preostalih materialov.

Če v gospodinjstvu živijo živali, izberemo material, ki ga je enostavno očistiti in ni občutljiv. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Izredno priročni, še posebno za čiščenje, so seveda umetni materiali, denimo imitacija usnja; kos enostavno obrišemo z mokro krpo, tudi pasje ali mačje dlake hitreje odstranimo s takšnega kosa. Vedno pa bodo modni in šik naslanjači in zofe, oblečeni v bombaž ali lan v nevtralnih tonih, menijo notranji oblikovalci in dodajajo, da lahko tako kot barve kombiniramo tudi različne materiale. Denimo bombažno ali laneno zofo z volnenim taburejem in naslanjačem, prevlečenim z mehkim buklejem, vse pa naj bo v nevtralnih tonih, denimo svetlo bež, ki deluje veliko mehkeje in prijetneje kot povsem bela.