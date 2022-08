Poklon Indijancem

Osnovna ideja izhaja iz Severne Amerike, kjer tovrstne labirinte ustvarjajo že od leta 1993,« pravi avtor koruznega labirinta Luka Kastelic. »Razvil sem model obiskovanja na način, da obiskovalci poiščejo zabavno-poučne točke, s katerimi izpolnjujejo geslo. Za pravilno izpolnjeno geslo sodelujejo v nagradni igri in prejmejo nagrado.«

Kastelic je leta 2008 diplomiral na temo Zabaviščni tematski park koruzni labirint kot poslovna priložnost. »Leta 2011 sem odprl tematski park s koruznim labirintom na Bledu v sodelovanju z Bojanom Gogalo. Labirint Bled je deloval do leta 2013. Pred štirimi leti (2018) sem odprl koruzni labirint v Marjeti na Dravskem polju v bližini Maribora v sodelovanju z Društvom v naravi, od lani pa je obiskovalcem na voljo nova lokacija na Krtini pri Domžalah. Načrtovanja smo se lotili že pred leti. Delo smo začeli aprila s sejanjem koruze, nato maja z zarisovanjem in čiščenjem poti, julija pa sta sledila celotna postavitev in odprtje.«

Koruzni labirinti so v Sloveniji še v Kranju, Braslovčah (Trnava) in Mariboru.

Lani so za motiv Koruznega labirinta Krtina izbrali zmaja, simbol slovenske prestolnice Ljubljane. Letos so ga uredili v obliki Indijanca, kot poklon in v zahvalo tej neverjetni civilizaciji, ki nas je med drugim spoznala z neprecenljivo poljščino koruzo. »Razprostira se na 4,5 hektarja velikega koruznega polja, obkrožajo pa ga koruzna polja, travniki in sprehajalna pot,« pove Kastelic. »Nedaleč proč teče potok Radomlja. V središče smo postavili most, s katerega se odpre pogled na ves labirint in okolico s slikovito cerkvijo sv. Lenarta in sv. Roka.«

Labirint prehodite v uri in pol.

Priporočajo vam, da poleti s seboj prinesete kakšno pokrivalo, v labirintu pa bodo poskrbeli za vaše ugodje in varnost. »Ob prihodu parkirate avtomobil na parkirišču tik zraven labirinta, kjer je približno 50 parkirnih prostorov,« še pove Kastelic. »Lahko pa nas seveda obiščete tudi peš ali s kolesom ali motornim kolesom. Pri hišici na vhodu kupite vstopnice, prav tako ponujamo hladne brezalkoholne pijače. Poskrbljeno je za sanitarije, ki so nameščene ob vhodu, in za wi-fi povezavo.«

V središče so postavili most.

Koruzni labirint na Krtini je avgusta odprt od ponedeljka do nedelje od 9. do 20. ure, septembra in oktobra pa se bo urnik zaradi vse krajšega dneva spreminjal. Ob petkih je obisk možen od 21. ure do polnoči. Plačilo vstopnice opravite enostavno z bančno kartico na POS-terminalu pri prodajni hišici na vhodu. Plačevanje z gotovino ni možno. Otroci do 15. leta bodo za vstop odšteli 7 evrov, odrasli pa 10. Družinska vstopnica za dva odrasla in dva otroka stane 32 evrov.