Pogrebno podjetje svojcem pokojnikov izročalo ponarejeni pepel

Junija je umrla mama Američanke Tanye Wilson, na smrtni postelji pa si je zaželela, da bi njen pepel raztrosili v vodah Tihega oceana na Havajih. Wilsonovi so se za upepelitev in ureditev vseh podrobnosti obrnili na pogrebno podjetje Return to the Nature Funeral Home (Pogrebno podjetje Vrnitev k naravi) iz mesteca Penrose, južno od Colorado Springsa. Ti so prevzeli truplo in Wilsonovi so avgusta njen pepel raztrosili na Havajih. A Tanya Wilson po najnovejšem odkritju ne ve, kaj oziroma kateri pepel je raztrosila.

Zaradi nenavadnega smradu so lokalne oblasti pred dnevi namreč opravile inšpekcijo v pogrebnem zavodu Return to the Nature in zgroženi odkrili kar 189 razpadajočih človeških trupel. Primer je seveda takoj prevzelo lokalno tožilstvo, in ker preiskava še poteka, ni znano, koliko žar so v podjetju ponaredili. Goljufija ima v lokalnem okolju velik odmev, Tanya Wilson je medijem izjavila, da je bila »zadnja želja moje mame, da bi njeni ostanki počivali na kraju, ki ga je oboževala, ne pa da gnije v zanikrni stavbi. Notranji mir, ki nas je obšel, misleč, da udejanjamo zadnjo željo pokojne mame, je zdaj izginil.«

Težka žara

A kot je dejal brat Wilsonove Jesse Elliott, se mu je zdela žara z maminimi ostanki, ki so jo dobili v pogrebnem zavodu, nekoliko težka. Ko je Elliott to omenil lastnici podjetja Carie Hallford, mu je ta vehementno zagotovila, da so to upepeljeni ostanki njegove mame, in mu izročila certifikat oziroma osmrtnico, v kateri je bilo zapisano, da so jo upepelili v pogrebnem podjetju Wilbert. Ker je bil še naprej sumničav, je nesel del pepela pokazat v pogrebno podjetje Platt's Funeral Home, vendar mu niso znali potrditi, kateri pepel je bil v žari. Direktorica tega podjetja Amber Flickinger je zdaj za AP izjavila, da se ji je zdel res temnejši, kakršen je po navadi pepel človeka.

Prvi izsledki preiskave kažejo, da Carie in Jon Hallford, lastnika pogrebnega zavoda Return to the Nature, nista goljufala le s pepelom umrlih, temveč sta svojo prevaro poskušala prikriti tudi z izdajo osmrtnic. Na njej je zapisano, v katerem krematoriju so upepelili pokojnika. Novinarji ameriške agencije AP so poskušali odkriti, kaj se je zgodilo v štirih primerih, ko so svojcem v osmrtnico zapisali, da je bil njihov pokojni upepeljen v dveh različnih krematorijih.

V treh primerih so zapisali, da so ga upepelili v pogrebnem zavodu Wilbert, a so v podjetju dejali, da za pogrebni zavod Return to the Nature niso izvajali nobenih upepelitev vse od novembra lani, ker naj bi zašel v finančne težave. A kot je za AP izjavila odvetnica podjetja Wilbert Lisa Epps, jim je najmanj deset strank že sporočilo, da so v podjetju Hallfordovih iz Penrosa izdali osmrtnice po novembru lani, na vseh pa naj bi bil kot kraj kremacije napisano podjetje Wilbert.

Drugi krematorij, kjer naj bi upepeljevali trupla za podjetje Return to the Nature, naj bi bil Roselawn Funeral Home iz mesta Pueblo, jugovzhodno od Penrosa. Vsaj tako je zapisano v eni od osmrtnic, a lastnik Roselawna Rudy Krasovec je za AP izjavil, da v njihovem pogrebnem zavodu sploh ne izvajajo upepelitev.

Tanya Wilson ni edina, ki je svojo zgodbo z goljufivim pogrebnim zavodom zaupala javnosti. Stephanie Ford je dejala, da je pokojnega moža Wesleyja Forda dala upepeliti na njegovo željo, saj naj bi nekaj dni pred smrtjo imel nočno moro, da se je zbudil v krsti, in kot možakar, ki se je vse življenje ukvarjal z adrenalinskimi športi, ni hotel strohneti med ležanjem v lesenem zaboju. Wesley Ford je umrl aprila letos in pogrebni zavod Return to the Nature naj bi uredil vse za njegovo kremacijo. A ko se je pred dnevi izvedelo za goljufijo, je hčerka Fordovih, ki je zdravnica, pogledala pepel v žari, ki jo je njena mama hranila v dnevni sobi, in njeno ostro oko je ugotovilo, da v žari ni človeški pepel. »To ni oče,« je zgrožena rekla mami.

Težavna identifikacija

Hallfordova, ki sta pogrebni zavod odprla leta 2017 in ponujala upepeljevanje in »zelene« pogrebne storitve brez uporabe umetnih tekočin pri kremiranju, sta bila v zadnjem času v finančnih in pravnih težavah. Novembra lani jima je potekla državna koncesija, a ker je Kolorado med bolj liberalnimi ameriškimi državami, ko gre za regulativo na področju pogrebne dejavnosti, sta delo nadaljevala. Poleg tega jima je za vratom visela davčna uprava, ki do neplačnikov davkov po navadi nima milosti, poleg tega sta morala plačati 21.000 dolarjev kazni pogrebnemu podjetju Wilbert, ker je junija sodišče ugotovilo, da mu nista plačala za nekaj sto upepelitev.

Zdaj so na delu preiskovalci in izvedenci, v delo se je vključila tudi zvezna preiskovalna agencija FBI, saj bodo poskušali identificirati tako razpadajoča trupla v kleti pogrebnega zavoda kot pepel že upepeljenih pokojnikov. Kar bo zelo težko, še zlasti ker, kot je medijem dejala Barbara Kemmis, direktorica Združenja ameriških krematorijev, pepel pravilno upepeljenega telesa ne vsebuje nobenih organskih snovi, le pepel kosti. Ta pa le redko vsebuje DNK, ki bi bil v veliko oporo pri identifikaciji. Še težje je določiti identiteto, če je v pepel vmešan cement ali če je pepel pridobljen od živali ali morda celo iz lesa. Da sta Hallfordova uporabljala tudi cement in ga potem svojcem izročala kot pepel pokojnika, je medijem potrdila Michelle Johnston, ki je pred dnevi, ko je slišala o goljufiji, pepel moža Kena, nekdanjega voznika kurirske službe UPS, polila z vodo, in »kar je nastalo, je bilo videti kot beton«.

Hallfordova bo država najbrž obtožila za goljufanje in ponarejanje listin, za kar je v Koloradu zagrožena zaporna kazen v trajanju največ dveh let. Bodo pa lahko svojci umrlih, katerih trupla gnijejo v kleti zavoda, civilno tožili lastnika, vsak lahko dobi milijon dolarjev odškodnine. Vsaj tako menijo nekateri pravni strokovnjaki v Koloradu.