Poglejte, katera so najboljša darila za pasje ljubljenčke

Pravi ljubitelji psov štejejo svoje štirinožce za polnopravne družinske člane, zato je tudi decembrsko darilo zanje povsem primerno. A medtem ko lastniki svojega psa poznajo dovolj dobro, da jim iskanje darila zanje ne predstavlja posebnih težav, je najti primerno darilo za ljubljenčka, ki ni naš, nekoliko večji izziv – še posebno če sami nismo nikoli imeli psa. Večina psov obožuje igrače, ki jih je mogoče žvečiti. Pri izbiri bodimo pozorni na to, da je igrača čim bolj trpežna in jo bo lahko kuža še dolgo uporabljal. Še posebno prav bo prišla lastnikom psov, ki radi zasadijo zobe v čevlje. Gumijasta žvečilna igrača ga bo zamotila in nemara tudi odvrnila od neželenega početja.

Psu, ki ga ne poznate, ne podarjajte hrane ali priboljškov.

Žogic ni nikoli dovolj

Igrače za vlečenje so vedno zanimive.

Inteligentni psi imajo radi različne uganke. Na policah trgovin za živali je mogoče najti različne igrače, v katere skrijemo priboljšek, pes pa se mora potruditi, da bi ugotovil, kako ga dobiti ven. Cene se gibljejo od približno 10 evrov navzgor. Majhni psi z ogromno energije se bodo razveselili palice, na katero je pričvrščena kita iz blaga. Skrbniki jim bodo lahko iz udobnega stoječega ali sedečega položaja vihteli igračo v različne smeri, medtem ko bo kuža skakal za njo. Verjemite, hvaležni vam bodo. Psi obožujejo žogice, še posebno na sprehodih, kjer jih pogosto tudi izgubijo. Prav zato lastniki, ki hodijo z ljubljenčki na daljše sprehode, nimajo žogic nikoli dovolj. Psi imajo radi že navadne teniške žogice, če jih želite zares pocrkljati, pa jim nabavite pasje, ki se dobijo v specializiranih trgovinah. Tudi igrače za vlečenje so vedno zanimive.

10 evrov ali več vas bo stala igrača za skrivanje priboljškov.

Domača hobotnica

Podrobna navodila za izdelavo hobotnice najdete na spletu.

Pasja igrača ni nujno nekaj kupljenega – tako, ki bo za psa zanimiva in privlačna, lahko izdelate tudi sami. Iz teniške žogice in stare bombažne majice lahko denimo oblikujete hobotnico, s katero se bo pes lahko zabaval ure in ure. Iz majice izrežite dva širša trakova in enega tanjšega. Širša položite drugega na drugega v obliki križa. Žogico postavite na presek trakov. Nato jo s tankim trakom zavežite v trakova. Krake blaga, ki kukajo ven, razrežite na tri dele in spletite v kite.