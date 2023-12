Smučarske in deskarske smernice za novo sezono: oprema je vse prej kot dolgočasna

Tako kot so prostrane poljane najboljšega snega nekaj najlepšega za smučarja, je tudi oprema za naslednje leto vse prej kot dolgočasna.

Če strnemo: do okolja prijazni materiali, sijajne in včasih drzne grafike na smučeh in deskah in še več možnosti za turno smučanje – vse to na trg vnaša sveže navdušenje.

Blagovne znamke se še naprej nagibajo k do okolja prijaznim konstrukcijam, saj je vse več izdelkov opremljenih z recikliranimi in trajnostno pridobljenimi materiali, od drsne podlage pa do jedra, sredice smuči in desk. Zdaj le še potrpežljivo čakamo na dan, ko bodo smuči nehali ovijati v plastiko.

S predstavitvijo alpskih smučarskih čevljev so se pohvalili tisti, ki so doslej izdelovali le čevlje za deskanje na snegu: nič več pretiranega zategovanja nadležnih zaponk nad prsti! Na veliko veselje vseh ljubiteljev vzponov se trg turnih smuči še naprej širi, tako kot pri nas priljubljenost tega športa nenehno raste. Opazili smo nove ultralahke »freeride« vezi za smučanje zunaj urejenih terenov, ki združujejo minimalistično tehnično opremo z vzdržljivimi materiali in mehanizmi za enostavno uporabo.

Na smučišču s stilom

V svetu mode se smernice hitro spreminjajo in smučišča niso izjema. Ob prihajajoči sezoni se smučarska modna scena pripravlja na nov val za leto 2024, tako da se bodo gore spremenile v modne steze. Ne glede na to, ali ste navdušeni ljubitelj snežnih športov ali pa nekdo, ki ceni kombinacijo sloga in funkcionalnosti, bodo prihajajoče kolekcije zagotovo pritegnile vašo pozornost. V ospredju bo trajnost, saj bodo do okolja prijazni materiali postali osnovni del snežnih oblačil. Blagovne znamke vključujejo inovativne tkanine, kot so recikliran poliester, ekološki bombaž in izolacija na rastlinski osnovi.

Nekatere blagovne znamke so že dolgo znane po tem, da na področju športnih in aktivnih oblačil spodbujajo trajnostne vrednote in prakse. Zdaj pa jih obstaja več, ki se trudijo zagotoviti, da odličen videz v praktični in visoko zmogljivi opremi ne bo negativno vplival na planet.

Tudi med ženskami postaja vse bolj priljubljeno. FOTO: Getty images

Smučišča, pravzaprav smučarje, bodo krasili osupljivi in drzni potiski. Od presenetljivih geometrijskih vzorcev do umetniških, ki jih navdihuje narava, potiski vnašajo živahnost in individualnost v tradicionalna zimska oblačila. Ta vizualna preobrazba omogoča, da smučarske jakne, hlače in dodatki postanejo prave modne izjave.

Kaj je novega v turnem smučanju

Najprej se povzpnite na goro, nato pa se spustite po snegu: turno smučanje že dolgo ni več nišni šport za alpske navdušence. Kaj pa je tisto, zaradi česar je skupnost, ki se ukvarja s tem športom, tako aktivna? Kaj pričakujejo turnosmučarski navdušenci in kako se je spremenil trg?

Pred nekaj leti je bilo turno smučanje še nišni šport, zdaj pa je zelo razširjeno.

Pred nekaj leti še nišni šport je zdaj zelo razširjen: trdno zasidran v zimskih športih ne bo kmalu izginil. Čeprav je lahko zima nekoliko slabša in je prodaja manjša, so izdelki na področju turnega smučanja vse boljši, trgovci in blagovne znamke pa so s prodajo še vedno zelo zadovoljni. Obstajajo različne vrste turnega smučanja, ki se razvijajo v posameznih skupnostih. Krajše ture so idealne za začetnike. Z nekaj rutine so tudi nočne ture z naglavno svetilko za mnoge priljubljena vadba ob delavnikih. Profesionalce lahko najdete v prostem slogu ali pri turnem smučanju, ki je usmerjeno v vzpone in tekmovanja.

Tudi ciljna skupina se je razvila in razvejala: skupnosti so vedno mlajše, smuko so odkrile tudi ženske. Zimske športne znamke so temu prilagodile ponudbo, na primer z izdelki, katerih prileganje in zmogljivost sta bila posebej razvita za žensko ciljno skupino.

Turno smučanje je postalo šport za vso družino – in tudi blagovne znamke so to spoznale. Otroška in mladinska oprema vključuje, na primer, posebne vezi (po različnih cenah), da bi mladim olajšali vzpon, poskrbljeno je za varnost pri spustu. Tudi čevlji, smuči in oblačila so naravnani na turne smučarje prihodnosti, tako da bo celotna družina na gori letos dobila drugačno podobo.