Parkinsonovo bolezen spremlja več kot 40 simptomov, tako motoričnih kot tudi nemotoričnih, najhitreje rastoča nevrodegenerativna bolezen pa se pogosteje pojavi pri moških, in sicer po 60. letu. In to pri vsakem posamezniku različno, zato je tudi zdravljenje individualno in zahteva multidisciplinaren pristop. V Sloveniji zanjo trpi od 9000 do 10.000 ljudi, po Evropi dober milijon, po svetu pa skupno okoli šest milijonov ljudi. Pri zdravljenju sodelujejo strokovnjaki z različnih področij. Vzroki niso znani A številka je morda mnogo višja, saj se številni nemotorični znaki, kot so apatija, ut...