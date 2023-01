Počakajte do 21. januarja

Novo leto je kot nepopisan list papirja. Komaj čakamo, da začnemo na novo. Letos bo res drugače! Novo koledarsko leto spodbuja rast, napredek in zaobljube. Spremembe so pogosto lahko zelo pozitivna reč, a po mnenju astrologov bomo letos morda potrebovali malo več potrpljenja zanje. Hitite počasi Zakaj to ni pravo leto, da bi hiteli z zaobljubami? Za nami je dobrih deset dni, pa najbrž že čutite, da nekaj ni tako, kot ste si želeli. Najverjetnejši razlog za to sta Merkur in Mars, ki sta oba retrogradna. Onadva namreč vplivata na vse, od naše komunikacije do organizacije in tega, kako ukrepamo...