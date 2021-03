Po odstranitvi dojk je končno zadihal

Leta 2014 je pogoltnila cmok v grlu, vdihnila in širnemu svetu priznala, da jo privlači isti spol. Štiri leta pozneje se je Ellen Page, zvezdnica filma Juno, poročila s plesalko Emmo Portner. V iztekanju lanskega leta pa skoraj sočasno odvrgla dve bombi, eno odmevnejšo od druge. Njena ljubezen z Emmo se je izpela in – v resnici je transseksualni moški, ki mu je odslej ime Elliot. Vseeno pa je zvezdnik v času priznanja zadržal zase, da je tedaj že okreval po operaciji odstranitve dojk. »Naposled sem v celoti to, kar tudi zares sem,« je zdaj povedal Elliot, ki kot prvi transsek...