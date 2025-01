Po četrt stoletja v Zagrebu za rokometno zgodovino

Še vedno imamo teoretične možnosti za napredovanje, večje vprašanje je, ali se bomo pobrali, strnili vrste ter dvignili raven naše igre. Največje težave imamo v številu tehničnih napak, na uvodnih treh tekmah jih je bilo preveč. Več kot očitno je, da nam primanjkuje zbranosti v igri,« je po koncu 1. dela svetovnega prvenstva v rokometu razmišljal slovenski selektor Uroš Zorman.

Če so Slovenci v predtekmovanju odčitali lekcijo Kubi in Zelenortskim otokom, pa smo bili na zadnji tekmi predtekmovanja proti Islandiji nebogljeni kot že dolgo ne. Prav tako je odzvanjalo v glavah naših rokometašev, ki so prišli v Zagreb na svetovno prvenstvo po odmeven rezultat. Poraz z Islandijo je lahko slaba popotnica ali pa zadnji alarm, ki bo predramil Zormanove.

S po dvema točkama v drugi krog

Slovenski rokometaši so si po ponedeljkovem porazu proti Islandcem na zadnji tekmi skupinskega dela svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem otežili pot do četrtfinala. Hrvaška in Slovenija (dve točki neseta v drugi del) sta pristali v skupni skupini IV, kjer so še Egipt, Islandija (oboji gredo v drugi del s po štirimi točkami), Kapverdski otoki in Argentina (oboji so napredovali brez točk).

Najboljši izbrani vrsti se bosta prebili v četrtfinale in se križali z najboljšima dvema iz skupine 2. V njej nastopajo Francija, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Severna Makedonija in Katar. Naši rokometaši so se v sredo pomerili z Argentino, v petek z Egiptom, v nedeljo pa jih čaka še Hrvaška. Kaj lahko se zgodi, da bo odločala prav zadnja tekma proti Hrvaški.

Tako je bilo leta 2000

Slovenske in hrvaške rokometne poti so se v minulih 34 letih že večkrat (usodno) križale – tako na klubski kot reprezentančni ravni. Verjetno si naši igralci boljšega scenarija ne bi mogli želeti: da bi pred polno dvorano v Zagrebu odločali o svoji usodi. V Zagrebu je Slovenija že dosegla zgodovinsko zmago, letos, 29. 1., bo od nje minilo že 25 let. Na evropskem prvenstvu, gostila ga je Hrvaška, so domačini in Slovenija odločali o 5. mestu, ki je bilo zadnja vozovnica na olimpijske igre v Sidneyju. Zoran Jovičić, Roman Pungartnik in Aleš Pajovič so dosegli po šest golov, Rolando Pušnik je zbral osem obramb za epsko zmago 24:25. Hrvati so zadnjič vodili v 46. minuti, gol je dosegel Slavko Goluža, potem so vodili Slovenci – Jovičić je zabil za 23:24, Pungartnik za 23:25. Dres Slovenije je trakt nosil žal že pokojni Iztok Puc, selektor je bil Leopold Jeras. Slovenska zmaga je preprečila Hrvatom, ki so bili aktualni olimpijski prvaki iz Atlante 1996, da bi v Sidneyju branili naslov.

Udarili po selektorju

Tudi Hrvati so od letošnjega predtekmovanja svetovnega prvenstva, ki ga gostijo tudi sami, pričakovali več. Po zmagi proti Bahrajnu in Argentini so doživeli hladen tuš s porazom proti Egiptu. Za nameček se jih drži velika smola, ostali so brez zvezdnikov Domagoja Duvnjaka in Luke Cindrića. Prvi se je poškodoval, za drugega pa sta se v javnosti pojavili dve razlagi: po eni naj bi bil tudi on poškodovan, po drugi pa se je sporekel s selektorjem. »Za to sem slišal od novinarjev, ampak to ni res. Imava dober odnos in med nama ni bilo nič,« je dejal selektor, 51-letni Islandec Dagur Sigurdsson, ki je lani prevzel vodenje hrvaške izbrane vrste.

Hrvaški selektor Dagur Sigurdsson je že tarča kritik. FOTO: Reuters

»Trener, čas je, da pokažete, zakaj vas je Hrvaška rokometna zveza pripeljala, zakaj ste najbolje plačani trener v zgodovini hrvaškega rokometa. Čas je, da Dagur Sigurdsson pokaže svojo kakovost in nekaj naredi,« so hrvaški novinarji že opozorili javnost, da bi lahko selektor pokazal več. Zdaj popravnega izpita tako rekoč nima več.