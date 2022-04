Ne priznava nobene avtoritete. Brez zadržkov laže, napleta zgodbe, obrača besede in izkrivlja resnico. S tem v drugih zaseje seme dvoma. Je vrhunski manipulator. Hrani se s tvojim strahom, da ti bo vzel otroka, in to je tudi njegov cilj – da ti povzroči najhujšo bolečino. Ko si ga zapustila, si mu zadala narcistično rano, ki jo mora stalno hraniti. Ni zmožen žalovanja, in ker ne gre skozi ta proces, žalovanje spreobrne v maščevanje na način, da te blati, ti škodi, te želi razvrednoti kot žensko, kot mamo, kot osebo, razvrednoti vse osebe, povezane s tabo, ali pa jih želi spreti s tabo. ...