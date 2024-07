Pametni telefon honor 200 lite se izkaže kot pravi mali mojster za portrete

Kitajski Honor, ki se je leta 2020 osamosvojil od velikega Huaweija in kmalu zatem pridobil pravico do uporabe ameriške tehnologije ter posledično Googlovih storitev in aplikacij, je ne tako davno predstavil novo serijo telefonov honor 200. Tokrat smo v večno mastne roke prejeli najcenejšega pripadnika nove trojice, ki sliši na ime honor 200 lite, za katerega se je treba posloviti od 329 evrov v prosti prodaji, ob vezavi pa stane le dobra dva stotaka.

Dobra kamera

Honor 200 lite je opremljen s trooko glavno kamero, ki jo tvorijo širokokotna kamera s 108 milijoni slikovnih točk, samodejnim ostrenjem in spodobno odprto zaslonko f/1,75, ultraširokokotno s petimi megapiksli in makro kamero z le dvema milijonoma točk. Ima pa zato prednja kar 50 megapikslov, pri slabši osvetlitvi pa ji pomaga še prava pravcata led sijalka (ne le osvetljeni zaslon), kar ni nekaj običajnega niti pri veliko dražjih telefonih.

Zelo dobra glavna kamera s 108 MP.

Kamera oziroma umetna pamet dobro zamegli ozadje. FOTO: Staš Ivanc

Nič čudnega torej, da pri Honorju posebej poudarjajo prednosti tega telefona pri zajemanju portretov in selfiejev. V kamerini aplikaciji lahko v portretnem načinu izberemo, kako močan bo boke učinek (zamegljeno ozadje), kako močno bo deloval lepotni način, predpripravljene pa so tri osnovne povečave (1x, 2x in 3x, seveda lahko zumiramo tudi vmes), s čimer si še olajšamo delo. Podobno je pri selfie kameri, kjer imamo na voljo 0,8- in 1-kratno povečavo. Pri klasičnem fotografiranju lahko sliko povečamo do 10x, vendar je posnetek hudo zrnast. Tja do predlagane trikratne povečave bo kakovost slike še kar v redu.

Fotografije, narejene z glavno širokokotno kamero, so za ta cenovni razred zelo dobre, in to tudi pri slabši svetlobi, prav tako se odlično izkaže selfie kamera. Edina zamera bi bila morda snemanje videa v zgolj polni visoki ločljivosti 1080p s 30 sličicami na sekundo, a za domače videe in objave na družbenih omrežjih je to čisto dovolj.

Pohvaliti je treba namenske portretne načine, ki začetnikom olajšajo delo.

Svetli zaslon

Fotografija me je kar presenetila za ta cenovni razred. FOTO: Staš Ivanc

Telefon se lahko pohvali s 6,7-palčnim amoled zaslonom in 90-herčnim osveževanjem slike, kar poskrbi za svetlo, jasno, barvito, kontrastno in gladko premikajočo se sliko. Zaslon je že serijsko zaščiten s folijo. Notri tiktaka Mediatekov procesor dimensity 6080, ki ni ravno zadnji krik mode, a vseeno dobro opravlja svoje delo, pri čemer bomo lahko igrali tudi kakšne igrice. Tudi pomnilnika ni malo, in sicer 8+256 GB, pri čemer si sistem v shrambi rezervira dodatnih 8 GB prostora, ki deluje kot navidezni ram, kar pohitri delovanje. Baterija se lahko polni z močjo 35 W, žal pa napajalnik ni priložen.

Odpornost proti padcem do višine 1,65 m.

Tudi baterija ni od muh, saj kljub nekoliko nižji kapaciteti na papirju (4500 mAh) zdrži ves dan normalne uporabe in še je nekaj ostane za naslednji dan. Telefon žal ni odporen proti vodi in prahu, a po drugi strani prenese padec z višine 1,65 metra, kar pa tudi ni od muh. Sam videz telefona z zaobljenimi koti in ravnimi robovi je prijetno eleganten, še posebno mi je bila všeč hrbtna turkizna stran testnega primerka; v prodaji je še črna različica. Poleg tega je lepo tanek (6,78 mm) in lahek (166 g). Skratka, zelo prikupno.