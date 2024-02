Ovce v stajo, volk na preži

V Turističnem društvu Muljava si prizadevajo, da nekaj iger, ki so jih igrali naši dedki in babice, ohranijo za zanamce, zato so tudi letos pripravili že 3. tekmovanje v 18. špani. »Gre za staro igro, pri kateri uporabljamo igralno ploščo, koruzo in fižol. Zakaj se imenuje 18. špana? Ker ima plošča 20 pozicij, 18 jih zasedajo ovce, v našem primeru jih predstavljajo koruzna zrna, preostali dve mesti pa sta volka, dva fižola. Cilj je spraviti ovce v zgornji kvadrant tako, da preskakuješ eno polje naprej. Načinov igre in taktik je več, lahko se odpiraš, zapiraš,« opiše predsednik društva Gašper Erjavec. Danes jo igrajo na lesenih igralnih ploščah, primerne so tudi papirnate, včasih so igralno površino narisali kar na topli krušni peči. Ena traja maksimalno 20 minut. Zmaga tisti, ki mu uspe spraviti devet ali več ovc v stajo. Če jih spravi manj, zmaga volk. Kdo bo volk in kdo ovca, določijo z žrebom pred začetkom.

Tokrat je 1. mesto osvojil izkušeni tekmovalec in zmagovalec 1. turnirja Jože Glavan, drugi je bil Jožef Erjavec, tretji pa predstavnik mlajše generacije Žan Erjavec. Praktične nagrade sta prispevala Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava in Turizem Ivančna Gorica Jurčičeva domačija.

90-letna Marija obljubila, da pride

»Posebno ponosni smo, da so bile zastopane vse generacije, ki so s tem dokazale, kako pomembni in prijetni sta ohranjanje naše kulturne dediščine in medgeneracijsko povezovanje. Turnir smo začeli pred epidemijo, potem nas je virus ustavil, a smo igrali med sabo. Vesel sem, da je zanimanje ostalo,« nadaljuje Erjavec.

Letos je sodelovalo 16 tekmovalcev, starih od 13 do 90 let, najstarejša tekmovalka je bila Marija Verbič. Tekmovanje je potekalo v dvojicah pod budnim očesom sodnikov Staneta Kovačiča in Sandija Erjavca. »Gospa Marija se je resnično izkazala, pa še eno igralno ploščo smo ji podarili. Obljubila je, da se drugo leto spet vidimo,« nadaljuje Erjavec, upravičeno ponosen, da se igra širi tudi med mladimi. Podružnični osnovni šoli na Muljavi so podarili 15 igralnih plošč, da lahko otroci igrajo. Pa še kako jih to zanima, spomladi bo turnir za prvaka šole! Še prej bodo dobili razredne prvake. Morda bo kateri od njih prihodnje leto, turnir bodo imeli že konec januarja, tekmoval z velikimi.