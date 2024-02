Oprema terase: naravni materiali in veliko sence

Bliža se pomlad in mnogi že komaj čakajo, da bo znova čas posedanja na balkonih in terasah. Morda bo treba še prej kaj obnoviti ali na novo kupiti, dobra novica pa je, da je precej letošnjih smernic za zunanje pohištvo in ureditev precej podobnih lanskim. Še vedno je denimo na prvem mestu povezovanje notranjih in zunanjih prostorov. Najlažje to dosežemo z velikimi steklenimi vrati, ki vodijo na teraso, tudi čim večjimi okni, če te možnosti nimamo, pa poskusimo čim bolj zabrisati meje med balkonom in stanovanjem. Tik ob balkonska vrata in okna na notranjo stran postavimo zelene lončnice, nekaj večjih in veliko manjših. Padajoče, kot so potos, čopasta zelenčica in praprot, lahko posadimo v viseče okrasne lončke in jih obesimo s stropa. Enako storimo na balkonu. Tam nato uredimo še prostor, ki bo videti kot podaljšek dnevne sobe. Na obstoječe stole, klopi ali ležalnike položimo kakšno okrasno blazino ali odejo, če je balkon zaščiten s streho, lahko na tla položimo preprogo.

Če nam finance ne omogočajo velike in polno opremljene zunanje kuhinje, si lahko enostavno omislimo betonski blok, na katerega postavimo plinski žar ali vanj vgradimo kurišče.

Letos je v ospredju tudi zaščita pred soncem, njegovi žarki namreč postajajo vse bolj neizprosni in nevarni, zato si nad prostorom, kjer se največ zadržujemo, omislimo čim več sence. Kombiniramo lahko različne senčnike pa tudi jadra in pergole, odvisno od velikosti prostora. Pravil pri izbiri senčnikov ni, lahko so enakih oblik in barv ali povsem različni, z različno velikimi in barvitimi bomo ustvarili igrivo vzdušje, če se držimo določene barvne palete, pa bolj elegantno.

Z opečnato steno terasi dodamo element v industrijskem slogu.

Plastika je preživeta

Tisti z večjim vrtom ali teraso si lahko omislijo tudi zunanjo kuhinjo, te so ena močnejših smernic letošnje opreme zunanjih prostorov. Še posebno prav bodo prišle ljubiteljem peke na žaru in tistim, ki radi gostijo bližnje. Preden se lotimo montaže, je dobro preveriti, ali imamo zunaj na voljo vodo, brez nje namreč priprava jedi na prostem ne bo tako prijetna, še manj pospravljanje in čiščenje na koncu. Če nam finance ne omogočajo velike in polno opremljene zunanje kuhinje, si lahko enostavno omislimo betonski blok, na katerega postavimo plinski žar ali vanj vgradimo kurišče. Ob njem naj bo dovolj prostora še za odlaganje posode in pripravo jedi, priporočljiva je tudi zaščita pred vetrom in dežjem ter prostor pod delovno površino za shranjevanje žara, posode in drugih pripomočkov.

Dele, kjer se veliko zadržujemo, čim bolj zasenčimo.

Od materialov vrtnega pohištva bodo letos na prvem mestu naravni v kombinaciji z dodatki in detajli v industrijskem slogu. Plastika je torej preživeta, čeprav je takšno pohištvo precej nezahtevno za čiščenje in vzdrževanje, bolj kakovostni kosi imajo tudi precej dolgo življenjsko dobo. Kljub temu raje izberemo pohištvo iz lesa, bolj spretni ga lahko izdelajo kar sami, denimo iz lesenih palet. Za klop potrebujemo denimo tri, odvisno, kako visoko želimo sedeti. Dve ali tri zgolj položimo drugo na drugo in navpično nanje pritrdimo še zadnjo, ki bo naslonjalo. Nato debelejšo peno odrežemo na primerno velikost, jo oblečemo s trpežno tkanino v želeni barvi, dodamo kakšno okrasno blazino, in klop je nared.

Lesene palete uporabimo za vse vrste pohištva. FOTOGRAFIJE: GETTY IMAGES

Industrijski slog na teraso vnesemo s kovinskimi elementi, lahko so to cvetlični lončki, svetilke, železni stol, pa s steno, obloženo z opeko, ali golimi betonskimi tlemi.