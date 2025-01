Odstranimo vosek brez napora

Mnogi ljubitelji svečk vedo, da je marsikdaj že sama posodica, v kateri je dišeč vosek, vredna nakupa, saj je lepa, kompaktna in posebna, in kujejo načrte, kako jo bodo uporabili, ko bo sveča dogorela. Nato običajno spoznamo, da je ni tako lahko očistiti; navajamo štiri preproste načine, kako to storiti brez velikega truda.

Na začetku je treba spomniti, da tekočega voska nikoli ne zlivamo v odtok ali straniščno školjko; ko se bo strdil, bo seveda zamašil cevi. Zlijemo ga lahko na kuhinjsko brisačko, ko se strdi, pa vse skupaj odložimo v zaboj z mešanimi odpadki.

Tekočega voska nikoli ne zlivamo v odtok ali straniščno školjko; ko se bo strdil, bo seveda zamašil cevi.

Pomoč vroče vode

Če je bila sveča v stekleni posodi z dovolj debelim steklom, se lahko odstranjevanja ostankov voska lotimo z vročo vodo. Zavremo malce vode; če je v sveči še več kot en centimeter voska, s palčko, lahko zobotrebcem, vanj naredimo več luknjic. Vročo vodo nalijemo v svečo in počakamo, da se vosek zmehča, nato odlijemo. Postopek po potrebi ponovimo, dokler ni posodica čista.

Če bi radi očistili več nekdanjih sveč hkrati, lahko izkoristimo visoke temperature v pečici, a pozor, vanjo lahko damo le steklene posodice, ki so dovolj kompaktne, da steklo ne poči. Nikakor ne grejemo nekdanjih sveč, katerih ohišje je iz plastike ali drugih umetnih materialov. Pečico zagrejemo na 180 stopinj in na pekač damo papir za peko. Nanj postavimo sveče, in sicer obrnjene na glavo, in damo v pečico za 15 ali 20 minut. Pekač nato vzamemo ven in notranjost kozarčkov obrišemo s papirnatimi brisačkami. Spet opozorilo, ker so vroči, jih držimo z rokavicami za peko ali, še bolje, primernimi kleščami. Nujno je, da jih obrišemo, dokler so še vroči in je vosek tekoč.

Naj zamrzne

Metoda, na katero morda ne bi pomislili, vključuje zamrzovalnik. Če vemo, da se lahko madeža voska z oblačila znebimo tako, da ga izpostavimo nizkim temperaturam in ga nato preprosto odlepimo, je ideja smiselna. Iz nekdanje sveče poskusimo s topim nožem, denimo za maslo, odstraniti čim več voska, nato pa jo damo v zamrzovalnik. Po nekaj urah bi morali ostanke dobiti stran brez napora. Posodico nato le še operemo v topli vodi s sredstvom za pomivanje posode.

Ko je dogorela in smo izpraskali ves vosek, smo dobili čudovito vazo. FOTO: Getty Images

Zadnja različica je t. i. vodna kopel. Vzamemo večjo posodo in vanjo pokonci postavimo svečo. V posodo okoli nje nalijemo vročo vodo, sega naj malce višje, kot je voska v svečki, in počakamo, da kemija naredi svoje. Vosek bo odstopil od stene in z lahkoto ga bomo odstranili.

Ko imamo čisto posodico, jo uporabimo na različne načine; če je večja, je lahko vaza, vanjo lahko pospravimo pisala na mizi, lahko jo imamo za zbiranje kovančkov, ki nam trgajo denarnico, itd.