Od Vrečka do klavca demonov

Konzola playstation že od svoje splovitve pred 27 leti slovi po ekskluzivah, se pravi igrah, narejenih samo zanjo. In tako je tudi pri aktualni konzoli pete generacije (oziroma devete, če se šteje od začetkov vseh videokonzol, ne le Sonyjevih playstationov), ki sliši na ime playstation 5 ali na kratko PS5. In po navadi so playstationove ekskluzive izjemno dodelane igre, ki iz mašince izvlečejo vse, kar se da, hkrati pa ponujajo odlično in zanimivo igralno izkušnjo. Skakajoči Vrečko Tako je tudi v primeru igre Sackboy: A Big Adventure, ki je nekakšno nadaljevanje priljubljene serije LittleBig...