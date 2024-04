Od študentskih dni zaljubljen v francoza (FOTO)

Tega se ne da povedati: dvocilindrsko značilno predenje motorja ti boža srce in dušo, in ta vozila imajo dušo. Vsi njihovi lastniki to absolutno cenimo in ljubimo,« Vlado Kostevc iz prve roke pove, kako se je kot študent zaljubil v citroëna, štirikolesnik francoskega izvora. Ljubezen traja še danes. Pa Vlado ni edini. V Sloveniji ima ta znamka številne ljubitelje.

Od študentskih dni je zaljubljen v citroëna. FOTOGRAFIJE: Jan Petelinc

Citroën klub Slovenije, eden najštevilnejših, z več kot 30-letno tradicijo, ki ga od novega leta vodi Robert Zupančič, je sekcijsko organiziran in pokriva vso Slovenijo. Sekcija Brežice se je nedavno zbrala v Brežicah, kamor je prišlo 13 vozil klasične Citroënove serije A (spački, diane, mehariji in amiji). Člani so iz Žužemberka, Tržišča, Novega mesta, Krškega, Brežic in preostalih krajev regije. Z veseljem so pozdravili tudi najmlajšo med vsemi: Jano Stanič (rojena je leta 1999), ki se voženj udeležuje s svojo modro diano, v društvu pa je že od 16. leta.

Oče prisegal na ruse

Brez dobrega druženja ne gre.

Po srčnem srečanju je sledila vožnja v ringu, nato pa mini vožnja (od Orešja pri Bizeljskem), ki jo je na začetku vodil stari spačkist Brane Pavlin (rojen leta 1948). Bil je na čelu kolone s svojim modrim amijem 8 break, ki so ga izdelali leta 1969. Nadaljevanje čudovite panoramske vožnje po bizeljsko-sremiških vinskih poteh je prevzel Vinko Stanič - Cinc s svojim meharijem, v nadaljevanju pa je kolono povedel novi predsednik Vlado Kostevc vse tja do Pavlove vasi, kjer je sledil pomemben sestanek za organizacijo in izvedbo prvomajskega srečanja Citroën kluba Slovenije, ki bo od 1. do 5. maja v Umagu. Po sestanku je sledilo družabno srečanje in presenečenje za predsednika, ki je nedavno praznoval 60. jubilej.

V gosjem redu

»Vozila so posebna zaradi enostavnosti, praktičnosti in, lahko rečem, zanesljivosti ter vzdržljivosti, saj so vsa vozila serije A že starodobna, in to kar nekaj časa,« je Vlado povedal, kako so ga citroëni zapečatili, čeprav je njegov oče doma prisegal na bolj robustne avte – tipa lada in moskovič. Vlado danes vozi amija 8 break, letnik 1972. In ni mu žal.