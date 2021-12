O Strelu snemajo že peti film

»Februarja 2022 se vračamo v Dubaj,« je pojasnil 67-letni plavalec Martin Strel, ki je želel v tem prazničnem mesecu na poseben način, z maratonskim plavanjem, čestitati Združenim arabskim emiratom, ki so 2. decembra slavili 50 let ustanovitve države. A bo moral počakati!

»Gre za projekt, imenovan 50 za 50, kar pomeni 50 kilometrov za 50 let,« je povedal ob napovedi novega presežka, ki pa je preložen na prihodnje leto. »Zdaj sem doma, malce počivam, potem pa nadaljujem priprave na 9. februar, ko bomo plavali in čestitali Združenim arabskim emiratom,« je dodal naš ultramaratonec, ki živi v ZDA.

Njegova knjiga Big River Man je prevedena v 27 jezikov. Foto: Marko Feist

Razmere v Dubaju so bile drugačne, kot je pričakoval. »V sodelovanju s tamkajšnjo policijo smo se pripravljali in dogovarjali, tudi dovoljenja smo že imeli. A so nas policisti zavoljo gneče v kanalu, promet bi morali ustaviti za 24 ur – to pa ni šlo –, prosili, naj vse skupaj prestavimo na februar. V tem kanalu je izjemno gost promet, kot denimo na avtocesti v Los Angelesu. Bilo bi nevarno, če bi zdaj plaval. Februarja bo prometa manj. Tako bo boljše. Spoznal sem precej vplivnih ljudi, ki mi bodo pri tem pomagali.«

Trasa se bo začela pri znamenitem Burdž Al Arabu (nebotičnik v obliki jadra), na znamenitih lokacijah sta predvidena dva postanka s spremljevalnim programom, podvig se predvidoma sklene pred muzejem Etihad, pred katerim visi zastava Združenih arabskih emiratov, to je menda največja zastava na svetu.

V tem kanalu je izjemno gost promet, kot denimo na avtocesti v Los Angelesu. Bilo bi nevarno, če bi zdaj plaval.



Strel, po rodu z Dolenjske, iz vasi Priča pri Mokronogu, je dneve v Dubaju izkoristil tudi za prve kadre filma, ki ga o njem pripravljata Miha Kačič in Matjaž Javšnik. To bo že peti film o njem (Big River Man, Enigma Man, Human Limits in Stan Lee's Superhumans). Njegova knjiga Big River Man je prevedena v 27 jezikov.