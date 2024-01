Novoletne zaobljube so žal pogosto obsojene na propad. Zakaj?

Novo leto, nov začetek? Tako si obljubljamo in slovesno napovedujemo že ves december, ko se pregrehe pogosto kar vrstijo druga za drugo, seznam obžalovanj se vztrajno podaljšuje, zamisli o prepotrebnih spremembah v našem življenju pa ne zmanjka.

In nov list bomo, tako se prepričujemo, obrnili 1. januarja. No, morda 2., saj bomo 1. še okrevali po najdaljši noči v letu, še raje pa 3., na prvi delovni dan. In ker bo to sreda, bomo v novem življenjskem slogu raje zaživeli na ponedeljek, torej 8. januarja, in kdo ve, kolikokrat bomo še preložili izvedbo velikopoteznih načrtov.

Pa tudi tisti, ki ne bodo zapravljali časa in bodo takoj zavihali rokave, se bodo najverjetneje še pred februarjem vrnili na stara, kriva pota.

Se sliši pesimistično? Morda res, a statistika kaže, da samo osmim odstotkom uspe vztrajati pri zastavljenih načrtih in izpolniti novoletne zaobljube.

Varčevanje se zdi ob vse višjih življenjskih stroških znanstvena fantastika, kajenje je tako zelo mikavno, da zaradi odtegnitvenih sindromov spravljamo ob živce vse v svoji okolici.

Zametki teh sicer segajo v Babilon, štiri tisoč let v preteklost, ko so ljudje bogovom obljubljali, da bodo poplačali svoje dolgove, sicer jih bodo ti kaznovali. Pozneje, v starem Rimu, so ljudje dvoglavemu bogu Janusu prinašali darove in mu obljubljali dobra dela v novem letu, v srednjem veku so vitezi prisegali nadaljnjo zvestobo vrednotam, v 17. stoletju so zaobljube že pridobivale današnjo obliko. Med najpogostejšimi v sodobnem času so odprava odvečnih kilogramov, redna telovadba, opustitev kajenja, poplačilo dolgov, varčevanje, zamenjava službe, preživljanje časa z družino, ločitev, selitev ...

Sicer so vsi cilji povsem dosegljivi, a v preobleki novoletne zaobljube žal pogosto obsojeni na propad. Zakaj?

Ne pozabimo, da je iskanje nove službe dolgotrajen postopek. FOTO: Getty Images

Naj bo izvedljivo

Kot pojasnjujejo strokovnjaki, svojo preveliko vnemo in pričakovanja okolice doživljamo kot neobvladljiv pritisk. Po dolgotrajnem napovedovanju sprememb se znajdemo na potezi, da jih dejansko izpeljemo, izvedba pa je seveda vse prej ko enostavna.

Zahteva skrbno načrtovanje in doslednost ter preudarnost in potrpljenje, pri čemer pa največkrat pogrnemo. V preveliki želji, da bi se čim prej lahko pohvalili z rezultati, naletimo na razočaranje, saj kilogrami ne kopnijo sami od sebe, za obisk fitnesa preprosto nimamo časa vsak dan, primernih služb pač ni na pretek, varčevanje se zdi ob vse višjih življenjskih stroških znanstvena fantastika, kajenje je tako zelo mikavno, da zaradi odtegnitvenih simptomov spravljamo ob živce vse v svoji okolici.

Strokovnjaki zato svetujejo, da začnemo z majhnimi koraki, ki nas bodo dolgoročno zanesljivo pripeljali do cilja, vsekakor pa si bomo prizanesli z razočaranjem in lažje začeli znova, če nam na poti spodleti.

Fitnes vsak dan je res težko dosegljiv, dvakrat na teden pa ga morda obiščemo brez posebnih težav. Že v prvem mesecu izgubiti kar pet kilogramov ni samo težko, ampak tudi nezdravo, zato se sprijaznimo, da bomo na cilj počasi, a zanesljivo prispeli v, denimo, treh mesecih, in, kar je najpomembneje, novo težo tudi obdržali.

Iskanje nove službe je zahteven in dolgotrajen proces, ki bo od nas terjal več kot pregledovanje razpisov in pošiljanje prošenj. Želimo le zamenjati delovno mesto ali sanjarimo o novi karieri? Smo dovolj usposobljeni za želeni položaj ali bi se bilo smiselno udeležiti katerega izobraževanja, se morda naučiti novega jezika?

Kajenje je odvisnost, prenehanje zato ni mala malica: na voljo so različne oblike brezplačne in strokovne pomoči, izkoristimo jih! Varčevanje dandanes res ni enostavno, a če ne zmoremo vsak mesec prihraniti 50 evrov, bo tudi desetak dobrodošel.

Za cinike, kritike in posmehljivce ni prostora v našem življenju.

Pretekle napake

Če si prizadevamo za čimprejšnji rezultat, je možnosti za uspeh torej zelo malo, če pa svojo preobrazbo sprejemamo kot dolgotrajen postopek, smo na dobri poti, poudarjajo strokovnjaki.

Kaj pa je na vrhu vašega seznama zaobljub? FOTO: Getty Images

Preden zakorakamo novim ciljem naproti, razmislimo o preteklih napakah. Smo se podobnega projekta že lotili, pa nam je spodletelo? Smo ugotovili, kaj je šlo po zlu? Prizadevati si moramo za spremembe, ki se zdijo pomembne nam samim, ne pa za tiste, ki jih od nas pričakuje okolica.

Kot rečeno, cilji naj bodo realni in otipljivi, približujmo se jim postopoma, a zanesljivo. Ob dosegi majhnega mejnika se poveselimo in primerno nagradimo, svetujejo izkušeni.

Svoje načrte delimo s tistimi, ki nas podpirajo, spodbujajo in nam po potrebi pomagajo. Morda to niti niso bližnji, morda je to oseba, ki smo jo spoznali na uri aerobike in ima podobne načrte kot mi, morda je to sotrpin, ki se prav tako odvaja od kajenja.

Kakor koli že, za cinike, kritike in posmehljivce ni prostora v našem življenju. In še, dopustimo si tudi napake. Spodrsljaj ne pomeni, da smo spet na začetni točki, ampak smo naredili le majhen korak nazaj. Na poti do zmage, da jo bomo res cenili, vendarle moramo doživeti tudi kakšen poraz!