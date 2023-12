Nepremagljiva Taylor Swift podira vse rekorde

Kolikokrat ste letos slišali ime Taylor Swift, videli njeno sliko ali mimogrede zaslišali takte katere od njenih skladb? Koliko ljudi poznate, ki so na tiktoku gledali kratke posnetke z njene svetovne turneje, ali pa morda celo poznate koga, ki je pošteno razprl denarnico, da si je privoščil vstopnico za njen koncert – če seveda niso bile vse že razprodane? Tudi kdor ni njen oboževalec, lahko verjetno na (skoraj) vsa ta vprašanja odgovori pritrdilno. Kajti leto 2023 je nedvomno leto Taylor Swift, kar so prepoznali tudi pri reviji Time, ki je ameriško pop zvezdnico izbrala za osebnost letošnjega leta.

Taylor Swift je postala oseba leta po izboru revije Time in edina v zgodovini revije, ki ji je to uspelo že v drugo. FOTO: Reuters

"Taylor Swift je našla način, kako preseči meje in postati vir svetlobe. Je redka oseba, ki je hkrati pisateljica in junakinja svoje zgodbe. Veliko tega, kar je dosegla leta 2023, ni mogoče izmeriti," je glavni urednik revije Time Sam Jacobs razložil, čemu se je prav 33-letna pevka priključila elitni skupinici oseb, kot so ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, tehnološki vizionar Elon Musk, nekdanji ameriški predsednik Barack Obama in nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel ter papež Frančišek, ki so v minulih letih prejeli ta naziv. Še več, Taylor jih je po svoje celo presegla, saj se je že v drugo znašla na naslovnici revije. Prvič leta 2017, ko so osebnost leta po izboru Tima postale osebe, ki so javno spregovorile o spolnih zlorabah in nadlegovanju v različnih sferah javnega življenja, med katerimi so izpostavili tudi mlado pevko.

Astronomski dobički

Taylorini oboževalci so jemali dopust, da bi jim morda uspelo kupiti vstopnico za njen koncert. FOTO: Ricardo Moraes/Reuters

Še slepemu in gluhemu je verjetno jasno, da je svet preplavila swiftomanija. Taylor s svetovno turnejo Eras Tour podira rekord za rekordom, prenesli so jo celo na filmsko platno in vnovič zadeli žebljico na glavico. Film, ki se je znašel tudi med nominiranci za zlati globus v kategoriji za dosežek v kinematografih, bi namreč lahko ustvaril skoraj dve milijardi dolarjev prihodkov, po navedbah ameriške verige kinematografov AMC pa je postal tudi najbolje prodajan celovečerni koncertni film v zgodovini. "Oboževalci so se morali zelo potruditi, da so dobili vstopnice," je za Time povedala glasbenica.

Skovanka swiftiji se je znašla med finalisti za besedo leta po izboru priznanega angleškega Oxfordovega slovarja.

Podobno so njeni oboževalci pretakali kaplje znoja, ko so udrihali po računalniški tipkovnici, upajoč, da se jim bo uspelo prigrebsti do vstopnice za katerega od njenih koncertov. Čeprav jih je v sklopu turneje skupno predvidenih več kot 145, je to po oceni swiftijev, kot sami sebe imenujejo pevkini največji oboževalci, še premalo. Tako goreče si namreč želijo videti svojo vzornico v živo, da jim je uspelo zrušiti spletno stran Ticketmaster za nakup vstopnic. Tolikšna manija se seveda prevede tudi v astronomske dobičke, ki jih pop zvezdnica kuje. Vsak koncert naj bi ji prinesel okoli 13 milijonov, kar pomeni, da bi celotna turneja lahko ustvarila okoli 1,9 milijarde dolarjev prihodkov. Doslej še noben glasbenik ali skupina ni presegla milijarde dolarjev prihodkov – najbližje temu magičnemu mejniku je prišel Elton John, ki je s svojo najbolj dobičkonosno turnejo (in najbolj dobičkonosno med vsemi glasbeniki) zaslužil 939,1 milijona ameriških zelencev.

Da je letošnje leto tudi v resnici Taylorino, dodatno dokazuje, da je bilo njeno ime med največkrat iskanimi temami na Wikipediji.

Svetovna ikona

Množica je na koncertu povzročila seizmično aktivnost, primerljivo potresu z magnitudo 2,3. FOTO: Reuters

Revija je izpostavila, da je Taylor svetovna ikona, ki je podrla številne rekorde. Naziv osebe leta si je prislužila predvsem zaradi "izgradnje sveta, ki je ustvaril prostor za ogromno ljudi, preoblikoval njeno zgodbo v svetovno ikono in prinesel veselje družbi, ki ga obupno potrebuje". Če njene letošnje dosežke prenesemo v bolj oprijemljive številke, pa lahko izpostavimo, da je zgodovino spisala kot prva tekstopiska, ki je za pesem leta dobila kar sedem grammyjevskih nominacij, s čimer je za sabo pustila Paula McCartneyja in Lionela Richieja. Rekordersko lento izvajalke z največ albumi na prvem mestu ameriških glasbenih lestvic je iztrgala brezčasni Barbri Streisand. Nobena umetnica v zgodovini pretočnih platform Spotify in Apple Music ji po številu pretakanih skladb ne pride niti blizu. Minuli mesec se je s premoženjem, ocenjenim na dobro milijardo ameriških dolarjev, zavihtela še v elito milijarderjev, kar je v glasbenih sferah doslej uspelo le še Rihanni in glasbenemu megaparu Beyonce in Jay-Z-ju. T. P.