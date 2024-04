Navade so pomemben dejavnik pri doseganju vadbenih ciljev

So preproste, enostavne in komaj opazne, naše vadbene navade so pomemben dejavnik pri doseganju naših vadbenih ciljev. Vendar vključevanje teh v vsakdanje življenje pogosto traja dlje, kot si mislimo.

Zdaj, tri mesece po novem letu, smo mnogi že obupali nad novoletnimi športnimi obljubami. Članstvo v telovadnici. Novi tekaški copati. Plavalna očala. Vse ostane neuporabljeno in ostane nam slaba vest, ko jih očistimo. Zakaj je tako težko izpolnjevati svoje dobre želje?

Vsaj tri tedne

Že dolgo velja, da traja tri tedne, da usvojimo na nove navade. Psihologi se že dlje ukvarjajo s tem časovnim okvirom in raziskave so domnevale, da je »učinek seznanjanja« povezan tudi z drugimi stvarmi ali dejavnostmi. Po približno treh tednih bi se morali navaditi na redne sprehode, ne da bi se morala prisiliti, da to stori vsako jutro ali zvečer.

Ampak to ni tako preprosto. Prvič, življenje nas pogosto ovira pri izpolnjevanju določenih resolucij. Prav tako pogosto traja več kot tri tedne, da usvojimo novo vsakodnevno navado. Študija, objavljena v Journal of Social Psychology, potrjuje, kar mnogi ljudje že dolgo sumijo: po mnenju avtorja v povprečju traja 66 dni, da novo vedenje postane samodejno. Vendar lahko to traja še dlje – od 18 do 254 dni! Bolj zapletena ko je nova dejavnost in jo je težje izvajati vsak dan, dlje bo trajalo, da postane rutina. Zavezanost tedenskemu teku na primer je veliko lažja za tiste, ki so se prijavili na dogodek, kot za tiste, ki si niso zastavili cilja.

Pravljičnih sedem

Obstaja sedem korakov, ki vam lahko pomagajo uspešno doseči cilj in spremeniti aktivnost v rutino. Kako doseči svoj tekaški cilj z rutino:

Postavite si realne cilje: začnite z dosegljivimi, ki ustrezajo vaši trenutni ravni telesne pripravljenosti in urniku. Postavljanje previsokih ciljev lahko privede do frustracij.

Bodite dosledni: poskusite se ukvarjati s svojim (novim) športom redno in ob istem času dneva, če je le mogoče. Doslednost je ključ do razvoja novih navad.

Dajte si čas: v povprečju traja 66 dni, da vadbena rutina postane navada. Bodite potrpežljivi in ne pričakujte sprememb čez noč.

Spremljajte svoj napredek: pomagajte si z dnevnikom vadbe ali aplikacijo. To vas lahko motivira in vam pomaga spremljati svoje dosežke.

Bodite prilagodljivi: normalno je, da imate dneve, ko ne morete ali ne želite trenirati. Ostanite prilagodljivi in prilagodite rutino, ne da bi bili preveč ostri do sebe.

Poiščite podporo: imeti vadbeno skupnost ali prijatelja, s katerim lahko trenirate, lahko zagotovi dodatno motivacijo in vas spodbudi, da se močneje potisnete.

Uživajte v postopku: izberite šport, ki vam je res všeč. Če uživate v svoji dejavnosti, bo bolj verjetno, da se je boste držali.