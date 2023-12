21 različnih duhovnih arhetipov: Kateri je vaš?

Saj veste, arhetipski starš ni popoln starš ali starš v posebnih okoliščinah, temveč nekdo, ki je idealen primer sprejemanja in izpolnjevanja te vloge in čigar duh, se zdi, ima smisel za to. A to ni edini duhovni arhetip, ki ga morda imate! Obstaja jih kar 21 in mi vam jih bomo razkrili ter pomagali najti vašega.

Kaj so duhovni arhetipi

Vaš individualni duh vsebuje posebne arhetipe, ki so splošni, vendar se v vašem življenju manifestirajo edinstveno. Duhovni arhetipi so lahko očitni že od zgodnjega otroštva, na primer hitro izkazovanje nagnjenosti k pomoči, želja in talent za risanje ali kuhanje.

Duhovni arhetipi lahko mirujejo v vaši duhovni DNK in se aktivirajo v določeni starosti ali ob določenih izkušnjah, kot je odkritje talenta za igranje v srednji šoli ali odkrivanje klica k zdravljenju drugih po izkušnji dolgega iskanja svojega zdravljenja.

Mogoče jih je pozabiti ali opustiti, na primer kot močno zaposlen ravnatelj srednje šole, ki pozabi, da ga zanima moda, ali študent, ki opusti svoje zanimanje za geologijo, ker mu ne bo pomagalo prevzeti družinskega podjetja po diplomi.

21 različnih

Lahko se premišljeno lotite dela in ponovno vzpostavite odnos z arhetipi svojega duha. Duhovni arhetipi, ki se pogosto pojavljajo, so:

1. učenjak: rad se uči in je intelektualno stimuliran,

2. svobodnjak: uspeva z manj omejitvami in konvencijami v službi in odnosih,

3. občutljiv: intuitivno čuti energijo in čustva drugih,

4. umetnik: ima umetniška nagnjenja in potrebuje kreativno izražanje,

5. skrbnik: čuti poseben namen, ko podpira in neguje druge,

6. gradbenik: motiviran, delaven in sposoben prevzeti veliko odgovornost,

7. zdravilec: ozdravi vsak odnos, situacijo ali institucijo,

8. bojevnik: uživa v izzivih, močan in aktiven, podpira druge,

9. svetovalec: nežno vodi druge z globoko modrostjo,

10. učitelj: potrpežljivo poučuje, usmerja in spodbuja druge,

11. zemeljski angel: doživlja veliko veselje in zadovoljstvo, kadar pomaga drugim,

12. mojster: rad obvladuje veščine in natančno prilagaja podrobnosti kompleksnih sistemov,

13. menih: išče življenje tihega, resnega, mističnega razmišljanja,

14. vodja: k sebi pritegne druge, da se združijo za določeno stvar,

15. zaveznik živali: v bližini živali se počuti bolj udobno in domače,

16. aktivist: zavzema se za pravičnost, poštenost in enakost,

17. upornik: drugim pokaže vrednost tega, da stvari počnejo drugače,

18. podjetnik: najbolje deluje pri izvajanju lastnega načrta,

19. znanstvenik: privlačijo ga znanstvena raziskovanja, razprave in procesi,

20. zaščitnik: poklican je varovati druge in paziti nanje,

21. okoljevarstvenik: primeren za skrbništvo nad naravo.

Kateri je vaš?

Prepoznajte tri duhovne arhetipe z zgornjega seznama, ki vam ustrezajo.

Izberite tri duhovne arhetipe, ki vam ne ustrezajo.

Uporabite svojo intuicijo, da razločite arhetip duha, tako da izberete številko med 1 in 21. Morda boste slišali ali videli številko v svojih mislih. Poglejte, kateri arhetip se skriva pod tisto številko.

Razmislite o arhetipih svojega duha, ki niso na tem seznamu. Prisluhnite svojim mislim, saj ne gre le za besedo, ki jo boste zaslišali, ampak za tisto, kar predstavlja. Violinist recimo morda res niste, a ste natančni, imate disciplino, se mojstrite v svojem delu.

Razmislite o tem, kako že izražate in spoštujete arhetipe svojega duha, da bi se počutili celoviti.

Prebudite jih

Ko boste razumeli arhetipe, ki vodijo vašega duha, boste lahko živeli svoje življenje bolj usklajeni z namenom svoje duše in se počutili bolj celoviti. In čeprav arhetipi lahko mirujejo, so pozabljeni ali zapuščeni, jih je vedno mogoče znova prebuditi. Kot nas spominja švicarski psiholog in pionir arhetipov Carl Gustav Jung, so »kot rečne struge, ki presahnejo, ko jih voda zapusti, a jih lahko kadar koli znova najdejo«.