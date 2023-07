Če primerjamo, kaj so naši ljudje jedli včasih in kaj jedo danes, je današnji čas pravzaprav silno dolgočasen. Na naših tržnicah se je dogajal namreč pravi karneval mrtvih živali, prodajali so labode, kljunače, divje peteline, jerebice, fazane, prepelice, golobe, drozge, kose, ščinkavce, škrjance ... Etnolog dr. Janez Bogataj FOTO: Arhiv Dela Kot pravi etnolog Janez Bogataj, je bilo v Ljubljani tako vse do konca druge svetovne vojne. Sicer pa so Ljubljančani poleg govejega, koštrunovega, telečjega, kozličjega in svinjskega mesa uživali tudi obilo divjačine, divjih zajcev, srn, jelenov, gamso...