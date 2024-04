Naše paraodbojkarice so na Kitajskem dosanjale svoje sanje

Srečen sem, srečna je vsa ekipa. Upamo, da bomo dostojno zastopali Slovenijo v Parizu,« je v sredo zjutraj razmišljal Simon Božič. Odbojkarski strokovnjak in zagotovo tudi velik zanesenjak je prišel na svoj račun. Reprezentanca odbojke sede se je četrtič v zgodovini uvrstila na paralimpijske igre. Zadnjič so Slovenke na tako visoki ravni igrale zdaj že daljnega leta 2012, temu pa so sledila razočaranja, porazi. A Simon, selektor reprezentance, je vztrajal, ker je verjel, da dela prav in dobro ... Ni pa mu bilo lahko.

Tudi z Valentynino pomočjo Sloveniji je k uspehu pomagala tudi nekdanja ukrajinska reprezentantka Valentyna Brik, ki je bila rojena v Zaporožju. Zaradi vojne v Ukrajini je leta 2022 pribežala v Slovenijo, dobila slovenski potni list, avgusta letos pa bo s Slovenijo igrala na paralimpijskih igrah v Parizu.

Z Urnautom

Reprezentanca je v minulem desetletju doživela menjavo generacije. Simon je s sodelavci, pri tem mu je vsa ta leta ob strani stal Branko Mihorko, sestavil novo ekipo. Prej je bilo treba sploh najti dekleta, jih prepričati, da se ukvarjajo s parašportom ... Božič je imel srečo, da je iz šampionske ekipe iz leta 2012 ostala tudi Lena Gabršček, ki se je razvila v vrhunsko igralko, za nameček pa kapetanko, okoli katere je gradil zgodbo; po najboljših močeh je pomagala Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite.

Tudi zato, ker je odbojka bila in ostala z zlatimi črkami zapisana v slovensko športno zgodovino. Slovenija je pod taktirko Adija Urnauta postala svetovna velesila odbojke sede, v letih 2004, 2008 in 2012 je igrala na paralimpijskih igrah, dvakrat so bila naša dekleta celo četrta, leta 2012 šesta. Na teh igrah v Londonu (2012.) je Simon Božič deloval kot pomočnik selektorja Adija Urnauta, Lena Gabršček pa je bila z naskokom najmlajša reprezentantka.

Leta 2022 vrnitev na svetovni zemljevid

Simon Božič se je hitro učil, je pa bolj po naključju prišel v odbojko sede, saj je na srednješolskih tekmovanjih srečal Adija Urnauta, ki je bil profesor športne vzgoje na Gimnaziji Ravne na Koroškem, Simon pa je bil trener na Prvi gimnaziji v Celju. Adi je Simona pobaral, zakaj nima v ekipi Lene Gabršček, članice paraodbojkarske reprezentance. Simon ni omahoval, Leno je povabil v gimnazijsko ekipo, sam pa sprejel izziv in prišel na trening odbojke sede – in ostal vse do danes!

Slovenija je bila previsoka ovira za tekmice. FOTO: World Para Volley

Pod njegovim vodstvom je Slovenija leta 2013 na evropskem prvenstvu osvojila bronasto kolajno, bila je tretja tudi na prvenstvu stare celine v domači dvorani v Podčetrtku. Potem so sledila leta, ko Slovenija ni več krojila vrha. To so bila težka leta, tudi ali predvsem za Simona. Pa spet ni odnehal. V vseh teh letih je z vlaganjem svojih sredstev leta 2015 v Braslovčah vzpostavil paraodbojkarski center. Leta 2022 je prišlo svetovno prvenstvo v Sarajevu, Slovenija je zasedla 4. mesto. Lani je šla naprej: na evropskem prvenstvu v Italiji je bila srebrna. A to je bilo premalo za direktno uvrstitev na paralimpijske igre, kamor so si naše odbojkarice tako želele.

Najboljše na turnirju

Spet je bilo treba prehoditi težko pot. Morda tudi zato, da je potem uspeh slajši ... Slovenija je konec lanskega koledarskega leta neuspešno igrala na dodatnih kvalifikacijah v Egiptu, vmes je nepričakovano športno pot sklenila Senta Jeler, standardna igralka prve postave. Odbojkaricam je ostal le še en poizkus: letošnje kvalifikacije na Kitajskem. Ekipa se je okrepila. Iz pokoja se je vrnila Saša Kotnik Hren, ki jo je prepričal Darko Đurić, nekdanji paraplavalni as, danes pa član strokovnega štaba odbojkarske reprezentance. Saša je na turnirju na Kitajskem, med 3. 4. in 10. 4., odigrala izvrstno in prispevala pomemben delež k uspehu. Na turnirju na Kitajskem je Slovenija po vrsti premagala Nemčijo, Ukrajino, Japonsko, Iran in Tajsko. A to še ni bilo dovolj: ob koncu rednega dela je sledil veliki finale: pomerili sta se prva in druga ekipa rednega dela: Slovenija in Iran. Po petih nizih, v zadnjem je bilo 15:13, se je veselila Slovenija.

V daljnem Daliju jim je uspelo. FOTO: World Para Volley

»Tudi na zadnji tekmi smo dokazali, da smo bili najboljša ekipa na tem turnirju! Lahko rečem le to: Slovenija prihaja na paralimpijske igre! Še enkrat čestitke dekletom, ker so verjela v to, kar delamo, in naše zamisli udejanjila na igrišču,« je po zmagi proti Iranu dodal Simon Božič. »Nisem še dojela, kaj nam je uspelo! Imele smo vzpone in padce, kar je za tako tekmo tudi normalno. Vsa čast vsaki igralki, ne le nam na igrišču, ampak tudi vsem na klopi, saj jim je bilo še stokrat težje. Ne vem, kako nam je uspelo!« veselja ni skrivala kapetanka Lena Gabršček. Slovenija je na Kitajskem nastopila v postavi: Jana Ferjan, Saša Kotnik, Mira Jakin, Suzana Ocepek, Klara Vrabič, Vesna Pogačar, Tija Vrhovnik, Barbara Kocmur, Valentyna Brik in kapetanka Lena Gabršček.