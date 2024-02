Naš znani navijač Aleksander Javornik je Dončića "lovil" po New Yorku

Amerika je dežela, kjer številni uresničijo svoje sanje. Tudi 50-letni Aleksander Javornik, verjetno najbolj znani slovenski navijač, jih je. Pot na drugo stran Atlantika je bila dolga in trnova, končala pa se je pri Luki Dončiću v New Yorku. Aleksander Javornik je tisti zvesti navijač Slovenije, ki ga na mnogih tekmah naših reprezentanc vidimo v tradicionalni zeleni admiralski obleki, praviloma, ko so velika tekmovanja, pa še s pokalom v roki. Začel je na svetovnem prvenstvu v Španiji leta 2014, ko je navijal za košarkarje, septembra lani je bil na evropskem odbojkarskem prvenstvu in navijal za naše fante, s sabo pa je imel tudi lično izdelano repliko pokala za naslov prvaka.

Dve stotniji Slovencev

Minule dni pa se je odpravil v ZDA, da bi še tretjič na delu videl asa Dallasa Luko Dončića. Tri tekme si je ogledal v družbi več kot 200 Slovencev, ki so odšli čez lužo. »Prišli, videli, zmagali, bi lahko opisali našo odpravo. Za Luko in Dallas smo navijali na treh tekmah – proti Philadelphii, Brooklynu in New Yorku. Dallas je vsakič zmagal,« se pohvali Aleksander, ki pa je prišel v Ameriko s posebno misijo. Na vsak način si je želel, no, ja, vsaj upal je, da mu uspe, fotografirati z Luko Dončićem, ki ga obožuje in ceni. A pot do planetarne zvezde ni bila lahka.

»S pomočjo enega od zvestih navijačev Dallasa sem izvedel, v katerem hotelu so nastanjeni pred tekmo proti Brooklynu. Prišli smo do hotela in v veži čakali štiri ure. In smo ga dočakali pred vhodom v dvigalo. Z njim je bil Marko Milić. Bila sta pripravljena na fotografiranje, nisem bil edini navijač v hotelu. Ker sem hotel, da je slika vrhunska, sem skočil v hotelski bar, kjer sem imel spravljeno posebno za Luko pripravljeno zastavo. Ko sem se vrnil, pa varnostnik ni več dovolil fotografiranja,« opiše prigodo Javornik. A to mu ni vzelo veselja. Znova se mu je nasmehnila sreča, le en dan je moral počakati. Ekipo je najprej čakal pred hotelom, potem pa odšel na tekmo.

Varnostnik se ga je usmilil

Začelo se je po idealnem scenariju: najprej ga je pred tekmo proti New Yorku s pijačo počastil eden od Slovencev, ki že vrsto let živi in dela v velikem jabolku. Pa to ni bilo vse. V Dallasovi ekipi so si lik slovenskega admirala v sila opazni zeleni obleki očitno zapomnili, eden od klubskih varnostnikov pa ga je še pred tekmo pospremil do predora, po katerem pridejo igralci na teren. Aleksandru je bilo hitro jasno, da je le korak od uresničitve sanj.

V Dallasovi ekipi so si lik slovenskega admirala v sila opazni zeleni obleki očitno zapomnili.

»Dvajset minut sem počakal, potem pa je Luka prišel. Zahvalil se je, ker nas je toliko navijačev prišlo iz Slovenije, čestital sem mu za dobre igre in rojstvo hčerke Gabriele ter mu zaželel vse dobro,« opiše Aleksander Javornik trenutke z Luko, s katerim se je tudi fotografiral in tako uspešno končal misijo v ZDA.

Aleksandru je le uspelo priti do zvezdnika.

»Vesel sem, ker sem se srečal tudi Markom Milićem, ki je del strokovnega štaba Dallasa,« še pristavi Aleksander, ki je v ZDA odpotoval z Miho Pogačarjem. V spominu mu bo ostala tudi hoja ob igrišču, ko sta se ekipi New Yorka in Dallasa pripravljali na tekmo. K sebi je še posebno ponosno stiskal zastavo, s katero se je fotografiral ob Dončiću. »Izdelali so mi jo v Mariboru, dve leti jo že nosim s sabo, ko navijam za Luko,« navrže Javornik, ki ga je Amerika navdušila. Tudi s pivom, ki je stalo od 10 do 15 dolarjev. Za vstopnice so navijači odšteli 205 (New York – Dallas) in 75 evrov (Brooklyn – Dallas), proti Philadelphii je stala 130 evrov.