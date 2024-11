Vsem, ki prestopijo naša vrata, sporočamo, da so za uspeh pomembni trdo delo, volja in vztrajnost. Vse to je temelj uspeha, ki se ga naši učenci zelo zavedajo, saj so nosilci izjemnih rezultatov v znanju, športu, na natečajih, projektih in prireditvah,« je polna ponosa dejala Romana Šarec Rojc, ravnateljica OŠ Šmihel Novo mesto. V minulih dneh so na šoli praznovali častitljivi jubilej: 160 let uspešnega delovanja in vzgoje.

»Gre za izjemno lepo in zgodovinsko pomembno letnico obstoja šolstva v Novem mestu, v Šmihelu. OŠ Šmihel je s 160 leti najstarejša šola v Novem mestu, na kar smo ponosni,« poudari Romana Šarec Rojc, ki je ravnateljica od leta 2020. Na matični in podružnični šoli v Birčni vasi imajo skupaj 469 učencev in 75 zaposlenih. Ob praznovanju so pripravili slavnostno akademijo, ki jo je idejno zasnovala učiteljica Justina Hočevar. Pridružili so se jim župan MO Novo mesto, mag. Gregor Macedoni, direktorica Občinske uprave Novo mesto dr. Jana Bolta Saje, idejni vodja projekta Rastoča knjiga dr. Janez Gabrijelčič, upokojeni ravnateljici Anica Bukovec in Irena Hlača, ravnatelji okoliških osnovnih šol, upokojeni sodelavci ter predstavniki sveta šole. Ob tej priložnosti so izdali jubilejni bilten, v katerem so nanizani najpomembnejši mejniki šole. Posebno zahvalo so namenili podsekretarki za šolstvo in izobraževanje, gospe Tončki Novak, in sicer za dolgoletno delo, trud in uspešno sodelovanje s šmihelsko šolo.

Ravnateljica Romana Šarec Rojc je v nagovoru povedala, da je pogled v bližnjo prihodnost vedno zanimiv, saj se prebudijo spomini, dogodki, obrazi nekdanjih učencev, učenk, zaposlenih in drugih pomembnih ljudi, ki so tkali pomembne trenutke šole. Uspehov, na katere so še posebno ponosni, je zelo veliko. Šmihelska šola se ponaša z nazivi ekošola, Unesco šola, zdrava šola ter si prizadeva biti zgled ozaveščenega ravnanja z okoljem in naravo. Z vsemi državnimi in mednarodnimi projekti se trudijo povezati z vrstniki v bližnji in daljni okolici ter si izmenjati neprecenljive izkušnje ter znanje. Mednarodnemu projektu Rastoča knjiga so se pridružili v letu 2016/2017. Sledijo vizijam idejnega vodje dr. Janeza Gabrijelčiča, saj so v letih delovanja ozavestili pomen vrednot za osebno rast in bogatili življenje celotne skupnosti.

Marija Terezija ustanovila gimnazijo Gimnazija Novo mesto je druga najstarejša šola z gimnazijskim programom na prostoru današnje Slovenije, hkrati pa nepretrgano deluje najdlje v Sloveniji. Leta 1746 jo je ustanovila cesarica Marija Terezija. Vodili so jo novomeški frančiškani.

Konec prostorske stiske

Ambicij in ciljev na šoli ne manjka. »Najpomembnejši izzivi za prihodnost so ohranitev števila vpisanih učencev, pridobitev težko in nujno potrebnih dodatnih prostorov, ugodno reševanje kadrovske stiske in ureditev učilnic, ki bodo sledile usmeritvam šolstva na Slovenskem. Ob vsem tem ne bomo pozabili na vzgojo in izobraževanje naših učencev, kar je za nas vedno največji izziv in najpomembnejši dejavnik našega poslanstva. Ob tem bi izpostavila še prošnjo za donacije, saj smo starše in lokalne podjetnike ob 160-letnici naše šole zaprosili za doniranje sredstev. Vsa zbrana sredstva bomo namenili nakupu računalniške opreme za matično in podružnično šolo. Oprema je stara in ne služi več svojemu namenu, učencem pa želimo omogočiti kakovosten in sodoben pouk,« je jasna ravnateljica, ki se veseli tudi prostorske širitve. »Po besedah župana mag. Gregorja Macedonija je dokumentacija pripravljena in čakamo le še na to, da se izbere izvajalca. Šola naj bi v naslednjem šolskem letu začela gradnjo petih novih učilnic, štirih kabinetov, novih sanitarij, dvigala, povečanje jedilnice in kuhinje. Vsega tega se že zelo veselimo, saj nove prostore potrebujemo, kajti stiska je velika. Trenutno s tremi oddelki, enim 4. in dvema 5. razredoma, gostujemo v najetih prostorih F. I. Barage. Izzivov in ciljev ne sme nikoli manjkati. Želimo si novo opremo za računalniški učilnici na matični in podružnični šoli, sodobno opremo za zbornico, nove prostore za arhiv in še bi lahko naštevali,« še izvemo od ravnateljice, ki tudi rada poučuje.

Za gluhoneme deklice »Drži, bili smo prva šola, ki je imela gluhoneme deklice, prvo leto jih je bilo 7. V tem šolskem letu imamo 21 učencev s posebnimi potrebami v oddelkih od 1. do 9. razreda, samostojnega oddelka učencev s posebnimi potrebami nimamo,« nam pove ravnateljica.

Cenijo vrednote življenja

»To je poslanstvo in, vsaj zame, najlepši poklic. Sem ravnateljica in sem tudi učiteljica slovenščine v 8. razredu. Zame je čas, ki ga preživim v razredu, med učenci, izjemno lep, učenci mi obogatijo čas v šoli. Je pa tudi zahtevno, saj se družbene razmere odražajo tudi v našem poklicu. Primanjkuje kadra in nič ne kaže na izboljšavo. Če bi se še enkrat odločala, bi znova izbrala pedagoški poklic,« ravnateljica pojasni bistvo poklica, ki je danes žal premalo cenjen in spoštovan, čeprav učitelj opravlja zahtevno in pomembno poslanstvo, kot je (so)vzgoja (svoje morajo dodati tudi starši) otrok in generacij zanamcev. »Človek mora vedno imeti nove cilje, saj tako izpolnjuje svoje poslanstvo in se izpopolnjuje. Šola je organizacija, v kateri stremimo k napredku, a vendar cenimo vrednote življenja – ljubezen, odgovornost, delavnost, poštenje in pripadnost,« še sklene ravnateljica.