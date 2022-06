Od nekdaj velja vrtnica za kraljico rož, in to z razlogom: težko se je upreti njeni lepoti. Raste v najbolj razkošnih parkih in skromnih vrtovih, ki jih polepša že en sam cvet! Danes obstaja na tisoče vrst vrtnic najrazličnejših barv, oblik, višine. Če verjamemo legendi, je rdeča vrtnica nastala tako, da se je boginja Venera zbodla na trn bele vrtnice, njena kri pa jo je pordečila. Lepoti tega cveta se ni mogla upreti niti Afrodita. Na Kitajskem je bila vrtnica tako razširjena in čislana, da je bilo v cesarski knjižnici kar 600 knjig o njeni vzgoji. Od tam so jo prenesli v druge azijske držav...