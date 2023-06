Naj poletje vstopi tudi v naš dom

Ko pomislimo na poletje, običajno vidimo kamnite hiše, ribiške mreže, oljke, oleandre in modrino. Slednja je poleti toliko bolj dobrodošla, ker je hladna barva in se tudi mi ob pogledu nanjo ohladimo, zato je mnogo mediteranskih domov opremljenih v kombinaciji različnih odtenkov modre in bele. Da bi pravo počitniško vzdušje pričarali tudi v svojem domu, ne potrebujemo veliko, še posebno če v prostorih že prevladuje bela. Potrebujemo le še nekaj modrih dodatkov, denimo okrasne blazine, odejo, prt, svečo, nočno lučko …

Kombinacija deluje hladno, zato je kot nalašč za poletje. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Letošnje poletje bodo zelo modne črte, zato si omislimo hišni tekstil z belimi ali modrimi črtami. Bolj pogumni lahko kombinirajo različne debeline, tudi vodoravne in navpične črte, pazimo le, da je med njimi enobarvni kos. Od materialov v letošnjem poletju prevladuje lan. Gre za naravno tkanino, ki jo v vročih mesecih radi oblečemo, zato bodo občutek poletja v prostor vnesle tudi lanene prevleke za okrasne blazine ali okrasne odeje za sedežno garnituro. Lan kot hišni tekstil naj ostane čim bolj naraven, zato izberemo tovrstne dodatke v beli oziroma bež barvi.

Letošnje poletje bodo zelo modne črte, zato si omislimo hišni tekstil z belimi ali modrimi črtami.

Odličen poletni okras za zunanje prostore je mreža iz tanke vrvi, ki spominja na ribiško, kupiti jo je mogoče v trgovinah s pripomočki za ustvarjalce. Razprto pritrdimo na steno in nanjo prilepimo ali obesimo kakšno školjko, šopek sivke, oljčno vejico … Mrežo lahko uporabimo tudi za okrasitev otroške sobe ali drugih prostorov, nanjo pa pripnemo ali prilepimo fotografije, ki jih bomo posneli na dopustu.

Kupimo lahko sivko v okrasnih cvetličnih lončkih in jo razporedimo na mizo in okenske police, saj bo njen vonj odganjal komarje in druge nadležne žuželke. Enako velja za limonsko travo in meto.

Zelena za naravo

Letošnje poletje je modna tudi zelena. FOTO: Getty Images/iStockphoto

V dom bo občutek hladu prinesla tudi zelena: ta je letos še posebno modna, saj z njo v notranje prostore vnesemo delček narave. Notranji oblikovalci jo priporočajo tistim, ki živijo med zelenjem. Če torej skozi okno katerega od prostorov opazujete gozd ali travnik, si le priskrbite kakšen zeleni dodatek, še bolje, če z zeleno, a naj ne bo premočna, pobarvate eno od sten ali nanjo namestite zeleno tapeto. Tako ustvarimo učinek, da sta notranji in zunanji prostor povezana. Seveda ne smemo pozabiti na lončnico ali dve, zadnja leta so še posebno zaželene zelene z velikimi listi, denimo adam, fikus, rododendron, spatifil in strelicija.

Sedežno garnituro popestrimo z laneno odejo. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Tako kombinacija modre in bele kot zelene in bele se odlično poda k lesu, zadnje čase najbolj priljubljenemu materialu pohištva in dodatkov. Pazimo le, da v manjših prostorih izberemo nežnejše odtenke modre ali zelene ter čim svetlejši les, saj bo prostor tako videti večji, deloval bo hladneje, svetle in pastelne barve pa nas bodo pomirile. Še vedno je zelo modna tudi kombinacija svetlega lesa in belih odtenkov, poletje pa v prostor, opremljen v takšnem slogu, vnesemo s pletenimi košarami ali cvetličnimi lonci, omenjenimi dodatki iz lanu, lahko tudi jute ali plute.