Bi radi shujšali? Nehajte piti sladke pijače in alkohol!

Prevelika odrekanja in izrazite spremembe v življenjskem slogu pri odpravi odvečnih kilogramov se redko izkažejo za dolgoročno učinkovite. Strokovnjaki vse pogosteje dokazujejo celo nevarnost takšnega početja, ki lahko privede tudi do presnovnih težav, skoraj zanesljivo pa nezdravo nihanje telesne teže, pri tem pa opozarjajo na šest najpogostejših napak, ki jih na poti do vitkejše postave in boljšega počutja zagrešimo tako rekoč vsi.

V ospredju telovadba

Gibanje je vsekakor eden od temeljev zdravja, nikakor pa ni edini korak do odprave odvečnih kilogramov. Mnogi se namreč po naporni telovadbi nagradijo ali celo potolažijo z obilnim obrokom, preostanek prostega časa pa počivajo v prepričanju, da je njihovo telo že preveč garalo. Pri zmanjšanju telesne teže gre za pravilno ravnovesje vseh ukrepov, ki se morajo med seboj ustrezno dopolnjevati, ne pa izključevati! Prav tako velja upoštevati čas, intenzivnost in vrsto vadbe, vsaka vadba namreč terja različno porabo energije, s tem velja potem uglasiti preostale življenjske navade.

Pri mnogih v tem času jenja vnema. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Premajhni obroki

Sprememba jedilnika je pri odpravi odvečnih kilogramov neizogibna, a nikakor ne sme biti radikalna. Huda lakota nas bo spravila le v slabo voljo in s tem odvračala od cilja, ne bo nam zagotovila zadostne energije za telesne napore, povsem verjetno pa nas bo prej ali slej spodbudila k nezdravim prigrizkom v poznih večernih ali celo nočnih urah. Ne le količina, pomembna je tudi vrsta živil, s katerimi podpiramo pomembno misijo: nikakor ne smemo namreč zanemariti beljakovin, vlaknin in zdravih maščob, priporočljivo pa je zmanjšati vnos rafiniranega sladkorja in nezdravih ogljikovih hidratov. Pri prehranjevanju naš cilj ne sme biti sitost, ampak odprava občutka lakote, nezanemarljiv pa je tudi način prehranjevanja. Grižljaji naj bodo manjši in dobro prežvečeni.

Huda lakota nas bo spravila le v slabo voljo in s tem odvračala od cilja.

Štetje kalorij

Na videz povsem smiselna in celo nujna taktika, menijo mnogi, a strokovnjaki opozarjajo, da je to zelo tvegana in nezdrava poteza. Pri hujšanju in izbiri obrokov je izjemno pomembno, da prisluhnemo svojemu telesu in mu zavestno ponudimo kakovostne obroke v odmerjeni količini. Štetje kalorij nas pri tem onemogoča oziroma ovira na poti do cilja: tega bomo zanesljiveje dosegli, če bomo pozorni na vrsto živil in zaužito količino. Tako bomo telo obvarovali tudi pred oksidativnim stresom in boleznijo.

Pomanjkanje spanca

Resda nas natrpani urnik pogosto ovira pri rekreaciji, a kljub temu se intenzivne vadbe nikoli ne smemo lotiti v večernih urah, ko bi se morali že umirjati in pripravljati na spanec. Rekreacija na račun nočnega počitka nikakor ni dopustna, še več, je zanesljivo škodljiva in bo prej ali slej zahtevala davek. Do poznih ur lahko ostanemo budni le, če vemo, da bomo lahko zjutraj spali dlje, vsekakor pa je mnogo bolj smiselno, da telesnim naporom odstopimo čas, ko smo tudi sicer aktivni. Pomanjkanje spanca, ne nazadnje, spodbuja nezdrave odločitve in povečuje tudi željo po prehranskih pregrehah in alkoholu.

Pomanjkanje spanca spodbuja nezdrave odločitve in povečuje tudi željo po prehranskih pregrehah in alkoholu.

Preveč prigrizkov

Osredotočimo se na izbiro kakovostnih živil. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Strokovnjaki sicer pogosto priporočajo več manjših obrokov, a mnogi zaradi tega nepretrgano kaj grizljajo. Jedilnik mora biti smiselno razporejen in zahteva disciplino ter odgovornost, pri tem pa je ključno, da jemo samo takrat, ko smo lačni. Če je koprnenje med obrokoma res močno, si privoščimo, denimo, košček temne čokolade ali pest oreščkov.

Tekoče kalorije

Energijo, skrito v pijačah, najraje kar zanemarimo v zmotnem prepričanju, da v našem telesu ni pustila sledi. Skodelica kave z mlekom in kozarec vina tu in tam nista skrb vzbujajoča, a redno in pogosto uživanje alkohola, sladkih in mlečnih napitkov ter gaziranih pijač nam bo nedvomno otežilo dosego cilja. Še več, strokovnjaki celo menijo, da so ravno tekoče pregrehe največja ovira, zato velja tehtno premisliti, ali so vredne tveganja.