Na festivalu Pivo in cvetje v Laškem tudi Baby Lasagna

Prejšnji teden je v Laškem potekal 59. festival Pivo in cvetje Laško, najbolj priljubljeni, tradicionalni ter glasbeno-etnografski dogodek, ki navdušuje ljubitelje glasbe, tradicije, hortikulture, druženja, kulinarike ter domačega piva. Letos so bili, kot je še pred festivalom napovedal glasbeni direktor festivala Urban Centa, v ospredju domači izvajalci, ki smo jih slišali in videli v najboljši izvedbi.

Nesojeni zmagovalec Evrovizije Baby Lasagna FOTO: Reuters

»Gostili bomo legendarne glasbenike, kot sta denimo Tony Hadley, član nekdanje skupine Spandau Ballet, ali ena vodilnih elektroswing skupin Deladap,« je prejšnji teden napovedal Centa. V Laškem pogosto nastopajo tudi glasbeniki iz sosednje Hrvaške, poleg Gibonnija so letos tako že prvi večer gostili Baby Lasagno, nesojenega zmagovalva pesmi Evrovizije po glasovanju poslušalcev in poslušalk. »Dejansko smo bili mi prvi, ki smo Marka kontaktirali takoj po odličnem uspehu. Ker dejansko na kaj takega še ni bil pripravljen, smo mu tudi svetovali, kaj in kako naj naredi, da bo izpopolnil svoj program. Poslušal nas je in danes lahko gostuje kjer koli v Evropi,« je razkril Centa, ki je izpostavil tudi rock tandem RoMa Child, ki ga tvorita Roman Ratej in Martin Štibernik.

Najlažje in najceneje z vlakom

Podžupan občine Laško Enej Kirn je pred dogodkom spomnil, da Laško živi za ta festival, ki povezuje tako lokalna kulturna društva, povezana v zvezi Možnar, kot tudi veliko družino srčnih in zavzetih prostovoljcev. »V 59 letih se je zamenjalo že precej generacij obiskovalcev in veseli smo, da se k nam vračajo tudi po tri generacije družin hkrati. Vsi, od najmlajših do najstarejših, najdejo nekaj zase. To je edinstvena dodana vrednost, ki je nima noben drug dogodek v Sloveniji,« je poudaril Kirn.

Nastopila sta tudi Marko Vozelj s svojimi Mojstri (v četrtek) in Martin Štibernik ter Roman Ratej – duo Romachild – v petek. FOTO: Gregor Katič

Direktorica Stika Laško Tina Belej je pred festovalom napovedala, da se bo v Laškem zvrstilo veliko obfestivalskih dogodkov, kot so razstave v Hiši generacij in Muzeju Laško, nepogrešljiva pa sta bila ulični vrvež in etno dogajanje na občinskem dvorišču s prikazom zgodovinskih slik življenja v teh krajih. Nedelja, zadnji dan festivala, je minila v znamenju parade, na kateri so sodelovali starodobniki, pihalne godbe, mažoretke in številne druge skupine, festival pa se je zaključil s festivalom plehmuzik.

Tina Belej, direktorica Stika Laško, in Petra Privšek s Slovenskih železnic FOTO: Gregor Katič

V Laško se je bilo v teh dneh najlažje in najceneje pripeljati z vlakom, povratna vozovnica v Laško in nazaj, s katere koli postaje v Sloveniji, pa je bila brezplačna za vse, ki so ponjo prišli z že kupljeno festivalsko vstopnico. Ta je v predprodaji za en dan stala 28 evrov, na dan festivala je bila štiri evre dražja. Za vse tri dni je znašala 60 evrov, za kampiranje pa je bilo za vse tri dni treba odšteti 40 evrov, a v to ceno vstopnina ni bila vključena. In pivo? Pollitrski trajni kozarec je stal 3,5 evra.