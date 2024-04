Muzej narodne osvoboditve v Mariboru gosti potujočo razstavo Kraji spomina: Moč in nemoč partizanskih spomenikov, ki so jo pripravili dr. Božidar Flajšman, dr. Peter Mikša, dr. Božo Repe, dr. Kornelija Ajlec in dr. Bojan Balkovec. »Gre za prikaz odnosa do spomenikov, posvečenih narodnoosvobodilnemu boju na ozemlju nekdanje Jugoslavije,« pravi direktorica Muzeja NO dr. Simona Tripkovič. Ustvarjalci so na panoje, ki so jih razvrstili po nekdanjih državah SFRJ, uvrstili izbrane primere spomenikov in njihovih usod po razpadu nekdanje skupne domovine.

»Gre za spomenike, ki so jih ustvarili najboljši jugoslovanski umetniki, ki jim je visoko vrednost priznavala celo svetovna strokovna javnost,« poudarja dr. Peter Mikša, eden izmed ustvarjalcev in slavnostni govornik, ki je razstavo tudi odprl. »Spremljali smo odnos držav do spomenikov od zgodnjega vzdrževanja pa vse do zanemarjanja oziroma v posameznih okoljih tudi popolnega uničenja,« pravita Mikša in Balkovec. Odnos do spomenikov je odvisen predvsem od političnega odnosa do preteklosti. »Nekatere države so jih pod pretvezo prenove dokončno umaknile,« sta še povedala. Posnetih in fotografiranih je bilo več kot osemdeset, razstava pa bo na ogled do 25. aprila. M. P.