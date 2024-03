Mučenica druge vojne je tudi v koncentracijskem taborišču skrbela za božjo besedo

Zadnjega marca goduje blažena Natalia Tułasiewicz. Učiteljica (poljske književnosti), pesnica in domoljubka s poklicanostjo, ki sta ji bili pri srcu blaginja mladih in vzgoja prihodnjih generacij. Vedno je želela združiti tradicionalno s sodobnim. Svojo globoko vero je delila in se posvetila služenju drugim.

Učiteljica, pesnica in domoljubka s poklicanostjo je svojo globoko vero delila in se posvetila služenju drugim.

Rodila se je leta 1906 v poljskem Rzeszówu, leta 1921 pa se je z družino preselila v Poznan, kjer je obiskovala zasebno gimnazijo uršulink, doštudirala na poznanski univerzi in se zaposlila kot učiteljica, aktivna je bila v lokalni katoliški skupnosti. Natalia se je zaročila, vendar je sedem let pozneje zaroko razdrla, saj njen zaročenec, ateist, ni delil njenih duhovnih prepričanj. Med nacistično okupacijo Poljske so njeni družini vzeli dom in premoženje. Bila je članica poljske podtalne države v Krakovu, prek uršulink pa se je vključila tudi v tajno podtalno izobraževanje.

Več kot 130.000 žensk in otrok, pa tudi 20.000 moških, je bilo med drugo svetovno vojno zaprtih v Ravensbrücku. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Leta 1943 se je pridružila ženskam, ki so jih poslali v Hamburg in prisilili v težko delo, želela jim je ponuditi duhovno tolažbo. Medtem ko je bila tam, je na skrivaj poučevala verouk, poljski in nemški jezik. Ko so nacisti za to izvedeli, so jo 1944. aretirali, mučili in obsodili na smrt v koncentracijskem taborišču Ravensbrück. Ker tam ni bilo duhovnika, je njegovo vlogo prevzela sama, niti v tistem peklu na zemlji ni opustila svojega pesniškega dela. Organizirala je bogoslužja in združevala pouk z vzgojo o tem, kaj je lepo in kaj je sveto. Leta 1945 je na cvetno nedeljo vodila bogoslužje. Na veliki petek je stopila na stol in drugim zapornikom javno spregovorila o pomenu Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Dva dni pozneje, 31. marca 1945, na velikonočno nedeljo, je umrla v plinski celici. Le nekaj dni pozneje je bilo koncentracijsko taborišče osvobojeno.

Leta 1944 so jo poslali v koncentracijsko taborišče. FOTO: Getty Images

Natalio Tułasiewicz in še eno laikinjo je skupaj s 106 drugimi mučeniki druge svetovne vojne junija 1999 papež Janez Pavel II. razglasil za blaženo. Cerkev je tako priznala njeno željo biti svetnica. »Imam toliko poguma, da si želim biti svetnica. Samo svetost je najpolnejša ljubezen, zato ne le da hočem, ampak moram biti svetnica, sodobna svetnica, teocentrična humanistka! To je cilj, h kateremu odkrito in pogumno stremim,« je dejala 1943. 30. marca 2022 so blaženo Natalio razglasili za zavetnico poljskih učiteljic in učiteljev.