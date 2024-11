Mrzlo je, gremo v fitnes

Za rekreativnega športnika, ki trenira dvakrat na teden, je ključno, da treninge prilagodi svojim ciljem, telesni pripravljenosti in razpoložljivemu času. Količina ponovitev vaj na trenažerju je pomemben dejavnik, saj vpliva na razvoj vzdržljivosti, moči ali hipertrofije mišic, odvisno od vrste vadbe.

Pri določanju števila ponovitev je pomembno upoštevati več dejavnikov. Če je cilj povečanje vzdržljivosti, je priporočljivo izvesti več ponovitev z manjšimi obremenitvami. Na primer, od 15 do 20 ponovitev v dveh ali treh serijah bi bilo primerno za izboljšanje srčno-žilne vzdržljivosti in vzdržljivosti mišic.

Trening z več ponovitvami omogoča mišicam daljše obremenitve pri nižji intenzivnosti, kar je še posebno koristno za športnike, ki se ukvarjajo z aktivnostmi, kot sta tek in kolesarjenje.

Če je cilj povečanje mišične moči, naj bi se vadba na trenažerju osredotočila na manjše število ponovitev z večjo obremenitvijo. Priporoča se od 6 do 12 ponovitev v treh ali štirih serijah, pri čemer naj bo teža dovolj velika, da so zadnje ponovitve v seriji zahtevne. Ta pristop pomaga povečati mišično maso in moč, kar lahko izboljša splošno telesno pripravljenost in zmanjšuje tveganje za poškodbe med drugimi aktivnostmi.

Fitnes je odlična odločitev za trening v mrzlih dneh. FOTO: Marko Feist

Za rekreativne športnike, ki se želijo izogniti enoličnosti in želijo ohranjati splošno telesno pripravljenost, je najbolje kombinirati obe vrsti treningov. Na primer, en trening na teden lahko vključuje več ponovitev za vzdržljivost, drugi pa manj ponovitev z večjo težo za moč. Pomembno je tudi, da se med serijami zagotovi dovolj časa za počitek, običajno od 30 do 90 sekund pri vzdržljivostnem treningu in od ene do treh minut pri treningu za moč.

Pomembno je poslušati svoje telo in se izogibati pretreniranosti, saj vadba dvakrat na teden ne bi smela povzročiti čezmerne utrujenosti ali poškodb. Prav tako je priporočljivo, da se vaje prilagajajo posameznikovim ciljem, starosti in ravni telesne pripravljenosti.