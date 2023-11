Potovanje okoli sveta: Naša modna oblikovalka je v osmih mesecih prepotovala 19 držav

Nazadnje sva se pogovarjali skoraj leto dni nazaj, ko se je ravno pripravljala na pot, zato sva se najinega srečanja po dolgem času obe razveselili. »Res je, kar leto dni je naokoli, odkar sem ponovno v Sloveniji. Zelo sem vesela srečanja z vsemi prijatelji, dela v salonu, kjer z največjim veseljem za bodoče neveste oblikujem poročne obleke in druga oblačila za okrogle obletnice, mature in svečane priložnosti,« mi pove v svojem showroomu na Rimski v Ljubljani in razkrije, kaj ji poleg oblikovanja vzame največ časa.

»Takoj po vrnitvi smo se z družino preselili v hiško in začeli prenovo, ki še vedno traja in mi pri njej že nekaj časa pomagajo vsi, s katerimi sem se povezala v času potovanja prek instagrama in facebooka. Res sem jim hvaležna za vso podporo, dobrodošle nasvete in izkušnje. Prenova je zaradi tega veliko bolj zabavna. Izkušnja, ko se v obleki zavihtiš na viličarja in se lotiš podiranja zidov, čez uro pa moraš biti že vsa urejena in na dogodku, je tudi nepozabna. Moje življenje je polno sprememb, polno veselja, solz in vseh čustev ... a vesela sem, da je tako.«

Ponovno na pot

Ko nazdraviva na vnovično snidenje, jo povprašam, ali že pogreša potovanja. »Oh, pa kako. Ko enkrat prepotuješ svet, tako kot smo ga mi, vidiš vso raznolikost, lepote ... potem ni več poti nazaj. Zdaj še bolj kot kadar koli želim odkrivati in raziskovati ta naš neverjetni planet, za katerega upam, da ga ne bomo z nespametjo prehitro uničili.« Že kmalu, konec novembra, se z družino ponovno odpravlja na pot. »Tokrat kratko, a zanimivo. Po vseh toplih destinacijah gremo v lastni režiji na zasneženo Finsko, deželo, polno čarobnosti: jeleni pa severni sij ... in Božiček s škrati in gospo Božičkovo. Smo v časih, ko naši otroci potrebujejo kanček čarobnosti in upanja v boljši, lepši jutri. Navsezadnje so ravno naši otroci tisti, ki bodo vodili ta svet. Upam, da bolje, kot se ga vodi sedaj.«

Maja Ferme. FOTO: Igor Modic

Pot okoli sveta ji je dala nov pogled na svet, številne ideje in spoznanje, da je največja vrednota čas. In njena največja zmaga na poti? »Da je vse, kar si zastavim, mogoče in to na koncu prej ali slej tudi uresničim. In še, da se uvrščam v tisti odstotek žensk na svetu, ki je popolnoma svobodna v odločanju in snovanju svoje poti. Tega se prej nisem dobro zavedala, šele ko sem se odpravila na to nepozabno pot, sem dojela, kaj mi je uspelo narediti v življenju, kdo sem, kako ponosna sem lahko nase in kaj vse me še čaka na poti.« Nato na kratko oriše, kako je bila videti njena dogodivščina okoli sveta. »Imeli smo zgolj tri cilje na naši poti: da bi trajala vsaj šest mesecev, želeli smo obiskati šest celin, se pravi vse z izjemo Antarktike, in vsak med nami je izbral svojo najljubšo destinacijo, ki smo jo morali obiskati. Celotno pot smo načrtovali sproti, po navdihu in s pomočjo našega prijatelja Mihe, ki nam je bil s svojimi nasveti res v veliko pomoč. Ko smo se odpravili, smo si rekli, da mora biti pot zabavna in vznemirljiva, predvsem pa varna, saj je bila naša deklica petletnica.«

Z majhnim kovčkom

V preteklih letih je že prepotovala nekaj sveta, na tokratni poti pa je v osmih mesecih obiskala 19 držav in zamenjala nekaj čez 30 letal. »Kar nekaj držav me je presenetilo v pozitivnem smislu. Morda je moja prepričanja najbolj na glavo obrnila Nova Zelandija, ki je ni bilo nikoli na mojem seznamu želja. A če sedaj pomislim, je na vrhu vseh najlepših destinacij, predvsem kar se tiče čarobne narave. Ni čudno, da so ravno na Novi Zelandiji naredili kulise za filme, kot so Klavir, trilogijo Gospodar prstanov, da o božansko okusni hrani sploh ne govorim, ljudje so enkratni. Potem so tukaj še Filipini, ki so bili ena najbolj pustolovskih destinacij na poti, pa Indija, ki mi je razrezala srce in ga ponovno sestavila, da je sedaj še večje, in Japonska, kjer smo bili od najine poroke zdaj prvič skupaj v troje. Potem je tukaj še Moorea, sanjski otok iz otroštva, kjer smo plavali z delfini, morskimi psi, ogromnimi želvami in hranili skate na lastni obali. Nemogoče je izbrati zgolj eno destinacijo, ko pa smo videli in doživeli toliko.«

Maja Ferme. FOTO: Igor Modic

Od nekdaj je sanjala, da bo šla na pot okoli sveta. »Da smo jo uresničili, pa so bili dovolj le pravi trenutek in pogovor z možem ob mesečini, na nama ljubem otoku v Dalmaciji, ter odločitev, da gremo. Vse drugo se je nato odvijalo s svetlobno hitrostjo.« S seboj je nesla le en majhen potovalni kovček, a kljub temu je bila vedno modno urejena, zato me zanima, kako ji je to uspelo? »Zelo prav so mi prišla oblačila iz kolekcije premium Ferme, ki je dosegljiva prek spleta premiumferme.com. Puloverje sem lahko odlično kombinirala tako k trenirki kot k elegantnejšim hlačam in srajci za topla kot hladnejša podnebja. Enostavni so za vzdrževanje in v njih si vedno videti urejen. Vsa garderoba je bila zelo premišljena in s seboj smo vzeli res minimalno količino oblačil, obutve, kozmetike in potrebnih zdravil.« Zanima me, ali je šla na poti tudi na kakšno lepotno razvajanje? »Oh ne, moje edino razvajanje na poti so bili spanec, morje, pesek, dobra hrana in pijača in čas z možem in hčerko. K frizerju sem šla prvič šele po letu dni, ko sem se vrnila v Slovenijo.«

Največ ji pomeni čas

Verjetno se tudi vam poraja vprašanje, koliko je stala pot. »Toliko kot en boljši avto, za katerega mnogim ni žal vzeti kredita ali lizinga.« Pred odhodom je med drugim prodala svoj sanjski avto. »Vedno je tako, da se moraš nečemu odpovedati, če hočeš nekaj še boljšega dobiti. To je stvar percepcije, kaj ti pomeni v življenju največ. Meni pomeni največ čas, ki sem ga lahko namenila hčerki, možu in sebi. Da zgradiš s svojim otrokom, s svojo družino takšno vez skozi doživetja, ki nam bodo ostala za vedno, je večje in trše kot vsaka hiša, vsak avtomobil, vsako podjetje ... to zame nima cene. Vsega ni mogoče imeti, pomembno pa je, da imaš pogum.«

Kljub odsotnosti je uspešno peljala tudi svoj modni posel. »Poročni salon v Ljubljani je vodila moja asistentka, ki se je odlično odrezala. Drugee stvari so potekale na daljavo. Če se dobro organiziraš, se na koncu vse da.« Zdaj, ko je modna oblikovalka polna navdiha iz različnih delov sveta, lahko pričakujemo nove kolekcije. »Pravkar se je pridružil kolekciji Premium Ferme nov pulover iz 100% organskega bombaža, navdihnjen z velemesti, ki sem jih obiskala. Nastaja tudi nova poročna kolekcija, poleg unikatnih kreacij za naše stranke za tiste posebne priložnosti v življenju. Idej imam zdaj dovolj za vse življenje, ne zgolj za nove kolekcije,« se nasmeji.

Maja Ferme in Danica Lovenjak. FOTO: Igor Modic

Zaupa mi tudi, kaj jo je posebej impresioniralo na modnem področju, ko je potovala okoli sveta. »Že dolgo razmišljam o trajnostno naravnani modi. To je tista, ki ne uničuje planeta, ne onesnažuje z barvili in kemikalijami voda, zraka, ki ga dihamo, in zemlje, ki nam daje hrano. Vesela sem, ko vidim, da se mladi samostojni oblikovalci pomikajo v tej smeri in samo upam lahko, da bodo tudi kupci začeli razmišljati, koliko lahko pripomorejo s svojimi pametnimi nakupi oblačil k ohranitvi našega planeta za zanamce. Ni več pomembno, koliko imaš in kako poceni si to dobil, pač pa da imaš en dober kos iz naravnih materialov in kdo ga je izdelal.« Pred slovesom poda še svoj nasvet: »Vsakomur bi svetovala, da najde pot in pogum, da uresniči, kar si želi v življenju. Le tako je lahko človek zadovoljen in seje dobro naprej in le tako bo svet za vse nas boljši in lepši.«