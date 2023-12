Mladi slovenski odbojkar v Italijo, njegov nekdanji klub pa po pravico na sodišče

Nik Mujanović je slovenski odbojkarski biser, ki je nase opozarjal v dresu matičnega kluba, kamniškega Calcit Volleyja. Pa ni več tako. Pred dnevi je postal novi član italijanske Monze. Selitev v izjemno močno italijansko ligo je sprožila precej polemik, predvsem pa val ogorčenja v taboru kamniškega kluba. Mujanović je Kamnik zapustil po zmagi proti ACH Volleyju, čeprav ima veljavno pogodbo, ki so mu jo letos okrepili z dodatnim aneksom in klubskim avtomobilom. Kamniški klub je ob nepričakovanem odhodu svojega mladega asa pomoč iskal na sodišču. In bil sprva celo uspešen. Okrajno sodišče v Ka...