Če se po jutru dan pozna, potem v Sloveniji gor raste nadarjen teniški igralec. Konkurenca in tudi obča športna javnost že nekaj časa pozorno spremlja uspehe danes 14-letnega Ljubljančana, desnorokega teniškega igralca Svita Suljića. Zadnji uspeh je povsem svež. Minuli vikend je Ljubljančan premagal vso konkurenco v svoji starostni kategoriji in postal evropski prvak na peščeni podlagi. Mladi Slovenec do finala ni oddal niti enega niza, finale pa je začel nekoliko slabše in izgubil prvi niz 3:6. V nadaljevanju je bil prepričljiv in zanesljiv: drugi in tretji niz je odločil v svoj prid (obakrat...