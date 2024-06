Mia Ovčjak odnesla Šegovčevo plaketo

Prvo junijsko soboto je pod okriljem Zveze diatonične harmonike Slovenije potekalo tretje tekmovanje harmonikarjev za Šegovčevo plaketo. Absolutna zmagovalka tekmovanja, ki ga prirejajo v čast Francu Šegovcu, vodji Štirih kovačev, je postala Mia Ovčjak, ki je bila še prej tretja najboljša na 13. svetovnem prvenstvu v Avstriji. Letošnjega tekmovanja za 3. Šegovčevo plaketo se je udeležilo 18 tekmovalcev z vseh koncev Slovenije.

Mia Ovčjak, absolutna zmagovalka Šegovčeve plakete in tretja na svetu, z mentorjem Nejcem Pačnikom FOTO: osebni arhiv

Strokovna žirija, ki so jo sestavljali Robert Zupan, Janez Fabijan in Primož Zvir, je ocenjevala harmonikarje, ki so se potegovali za zlata, srebrna in bronasta priznanja. Zlata so prejeli Nik Baškovč, Matej Hartman, Zala Praper Šipek, Neja Korun, Mia Ovčjak, Erik Heindl, Anej Sodec, Aljaž Štrigl, Tjaš Sgerm, Domen Drobež in Žan Vidmar, srebrna Lenart Kos, Tine Prevalnik, Nuša Naveršnik, Matevž Kveder, Teja Ivkič, Manja Manjić, bronasto pa Tilen Perc Marinšek. Absolutna zmagovalka je z 98,40 točke postala Velenjčanka Mia Ovčjak. V sklepnem delu prireditve je za vse prisotne zaigral tudi Ansambel Štirje kovači.

»Število tekmovalcev je veliko in zanimanje nenehno raste. Vedno pogosteje slišimo skladbe iz zakladnice Štirih kovačev, še posebno so za tekmovalce, poslušalce in strokovno žirijo zanimive tiste, ki niso pogosto slišane,« je ob koncu dejal organizator Klemen Rošer.

S pevko Hermino Šegovc FOTO: osebni arhiv

Mia Ovčjak se je med 9. in 12. majem udeležila tudi 13. svetovnega prvenstva v igranju na diatonično harmoniko v avstrijskem mestu Ausservillgraten ter med mladinci zasedla odlično tretje mesto. Njen mentor Nejc Pačnik je na njene dosežke pa tudi dosežke drugih učencev seveda ponosen. »Letos smo na vseh tekmovanjih, ki smo se jih udeležili, dosegli najvišje uvrstitve. Še posebno naporen je bil zadnji mesec, ko smo se udeležili še svetovnega prvenstva v Avstriji. Mia Ovčjak je svoje mojstrstvo še enkrat dokazala na Šegovčevi plaketi. In prepričala tudi strokovno komisijo,« je dejal Pačnik.