Medtem ko so se govori o zmanjšanju ali ukinitvi fosilnih goriv, so letos dobički naftnih podjetij največji

Pred nedavnim se je v Dubaju končala velika okoljevarstvena konferenca COP28, kjer so se po dolgih in mukotrpnih pogajanjih delegacije velike večine svetovnih držav – nekatere z navdušenjem, nekatere pa s stisnjenimi zobmi – sporazumele o morda celo revolucionarni odločitvi, da bodo v zaključni resoluciji dubajske konference zapisali tudi doslej za mnoge bogokletni cilj, in sicer da bo svet sčasoma začel opuščati uporabo fosilnih goriv, ki so največji krivec za podnebne spremembe, ki smo jim vedno pogosteje priča v zadnjih letih. Kako se bo svet lotil uresničevanja tega cilja, pa je povsem dru...