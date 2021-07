Martin Strel na Muri: 30 let, 30 kilometrov

Osrednjo slovesnost ob 30. obletnici odhoda zadnjega vojaka jugoslovanske armade z območja Gornje Radgone in nastanka samostojne države Slovenije je v mestu penine popestril tudi Martin Strel. Šestinšestdesetletni ultramaratonec je zaplaval po hitri in deroči Muri, in sicer za vsako leto samostojne države en kilometer. Premagal je 30-kilometrsko razdaljo med Ceršakom in Gornjo Radgono, kar je bil zanj le lažji trening v sklopu priprav na veliki projekt, ki ga čaka – plavanje okoli sveta. Lani mu je korona pokvarila načrte, naslednje leto pa naj bi le odplaval na 15.000 km dolgo pot okol...