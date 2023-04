Mačk nimajo več kam namestiti

Zavetišča za zavržene živali po vsej Sloveniji, ki že zdaj pokajo po šivih, se bojijo novega spomladanskega navala zavrženih psov in mačk, še zlasti pa preštevilnih mačjih mladičev (dudarčkov), ki jih kljub rednim kastracijam in sterilizacijam vseh ulovljenih brezdomnih mačk ne zmanjka. V največjem slovenskem azilu zanje, to je v Zavetišču za zapuščene živali Ljubljana, upajo, da bodo na dnevih odprtih vrat 1. in 2. aprila lahko oddali čim več psov in mačk, ki tam čakajo na posvojitelje že iz prejšnjih sezon, in izpraznili prostore za nove najdenčke ali zapuščenčke.

2165 mačk, psov in drugih živali je leta 2022 sprejelo Zavetišče Ljubljana.

Kruta statistika

Zavetišče Ljubljana je v letu 2022 iz 13 občin sprejelo kar 2165 živali, od tega 1743 mačk, 377 psov in 45 drugih živali. Na teren po občinah Ljubljana, Brezovica, Kranj, Tržič, Naklo, Vrhnika, Radovljica, Borovnica, Gorje, Postojna, Cerknica, Loška dolina in Bloke (zadnje štiri so pridružene od lani) so se po klicih odpravili kar 1170-krat. V okolje so po pregledih, označevanjih in kastracijah ali sterilizacijah (če niso bile opravljene že prej) vrnili 768 brezdomnih mačk. Lastnikom so jih vrnili 85, nove domove pa poiskali 500 mačkam. Zaradi poškodb in bolezni so zabeležili 43 poginov in 294 evtanazij. Najpogostejši razlog za evtanazijo ostaja okužba z virusom imunske pomanjkljivosti mačk in neozdravljive bolezni; uspavali so jih le 11, ker so bile pozitivne na virus mačje kuge.

Tanja Ferenčak, nova vodja Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana

Čeprav so iz ljubljanske občine sprejeli 925 mačk (195 manj kot 2021.), pa se je na račun večjega števila pridruženih občin njihovo število v absolutnem smislu povečalo. Največ, kar 204 mačke, jih je prišlo z območja občine Kranj, velik, kar 15-odstotni porast glede na leto poprej so zaznali pri občini Vrhnika, od tam jih je prišlo 94. Od novih občin jih je največ iz postojnske, od koder so jih pripeljali ali dobili kar 136.

Tudi psi so problem

Leta 2022 so sprejeli 377 psov oziroma 139 več kot leta 2021. Znanim lastnikom so jih vrnili 270 (72 odstotkov vseh sprejetih), 23 so jih v zavetišče namestili z namenom urejanja izvora. 72 psov so oddali novim lastnikom (30 več kot leta 2021), le 10 so jih uspavali. Znanemu lastniku je bilo z odločbo uradnega veterinarja trajno odvzetih 23 psov, kar 17 več kot predlani. Sicer pa so jih največ, to je 316, sprejeli z območja MOL. Opravili so še 38 sterilizacij in 43 kastracij.

Nova vodja Zavetišča Ljubljana Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana ima od 1. januarja letos novo vodjo. Marka Omana je zamenjala Tanja Ferenčak, ki je bila 12 let zaposlena kot veterinarka. Delo opravlja za nedoločen čas.

Lani so v začasno varstvo in oskrbo dobili še 45 drugih hišnih živali. Največ je bilo sobnih ptic (15), sledijo kunci (10) in želve (8). Novim skrbnikom so jih oddali 30, želvo rumenovratko pa pristojnemu društvu.

Dan odprtih vrat

Zavetišče Ljubljana je nedavno dobilo 16 novih prostovoljnih sprehajalcev psov.

Zaradi (pre)zasedenosti v zavetišču na Gmajnicah tudi letos veliko stavijo na dneva odprtih vrat, ki bosta, kot rečeno, 1. in 2. aprila, obakrat od 10. do 18. ure. Med 10. in 17.30 bodo v skupinah organizirali vodene oglede zavetišča, vmes bodo številne delavnice s predstavitvami opreme za lovljenje mačk in odgovornega lastništva, v veterinarski ambulanti bodo otroke poskušali navdušiti, da bi postali veterinarji, prostovoljni sprehajalci pa jim bodo predstavili nekaj zavetiških psov. Najmlajši bodo lahko ustvarjali in risali domišljijsko mačko in pripravili strip o odgovornem lastništvu. Obiskovalci si bodo lahko tudi ogledali, na kakšen način v zavetišču opravljajo odlov brezdomnih mačk. Ljubitelje živali pa bodo morda pripravili za posvojitev psa ali mačke.