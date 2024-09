Luka Dončić je na Kitajskem pravo malo božanstvo

Kitajska je neusahljiv vir poslovnih priložnosti, tega se Američani zelo dobro zavedajo. Pri blagovni znamki Jordan so našega asa Luko Dončića in preostale zvezdnike lige NBA (Jayson Tatum, Zion Williamson in Paulo Banchero) poslali v Azijo, kjer so pred začetkom 79. sezone lige NBA sodelovali na prvi družinski turneji znamke Jordan.

Po Kitajskem zidu

Igralci so obiskali lokacije v Pekingu in Šanghaju ter se srečali s kitajsko mladino. Dončić in kolegi so turnejo začeli v Šanghaju, kjer so obiskali kampus Nike Shanghai. Po prihodu v Peking so se v soboto sprehajali po Kitajskem zidu, kjer je Luki družbo delal tudi oče Saša. Nato se je Dončić Junior ustavil v trgovini Jordan Brand v Pekingu, da bi se srečal z oboževalci. »Vse moje sanje so se uresničile,« je navdušena povedala ena od mladenk, ko je stisnila roko Dončiću. Luka je malo božanstvo tudi za ljubitelje košarke na Kitajskem. Nekaj dni si roke sploh ne bo umila.

NBA-jevci na Kitajskem zidu FOTO: Jordan Brand

Ambasadorji znamke Jordan so si ogledali Jordan World of Flight Beijing Sanlitun – štirinadstropno maloprodajno trgovino na 1000 kvadratnih metrih –, finale turnirja uličnega nogometa Next Stop Dongdan, mladinske košarkarske tabore in kulturne znamenitosti. »Vznemirljivo je pozdraviti Jaysona, Luko, Ziona in Paola na Kitajskem in proslaviti rast tako košarkarske igre kot znamke Jordan tukaj,« je bil nad štirimi košarkarskimi mušketirji navdušen podpredsednik Jordan Brand in generalni direktor Greater China Ari Chen.

Copati so posel

Luka Dončić je leta 2021 podpisal petletno pogodbo z Jordan Brandom, vredno 207 milijonov dolarjev. Svoje značilne superge z oznako Luka 1 je pokazal med prvim krogom končnice lige NBA leta 2022. Superge Luka 2 so na prodajnih policah od leta 2023. Znamki Nike in Jordan sta julija 2024 izdali že tretjo različico njegovega prepoznavnega športnega čevlja.

Dončić je pred časom obiskal Kitajsko kot novinec z Dallas Mavericks v okviru NBA China Games 2018. To je bilo tudi prvič, da so Kitajci od blizu videli tedaj še skoraj golobradega fanta iz Ljubljane. Danes je Luka med najboljšimi na svetu, premo sorazmerna s tem je njegova popularnost. Obutev pa posel, ki ga Američani obvladajo, verjetno se Dončić ne preobuje nekajkrat na tekmo brez razloga. Na zadnji poslovilni tekmi Gorana Dragića je na eni tekmi nosil vsaj tri, morda celo štiri pare športnih copat ...

Na srečanjih ni manjkalo ljubiteljev košarke. FOTO: Jordan Brand

»Kitajska ima neverjetno košarkarsko kulturo. Vidite lahko, kakšno strast občutijo tukajšnji ljudje do igre,« je Dončić pohvalil domačine in njihov odnos do te igre. »Zelo zabavno je bilo doživeti kulturo, na Kitajskem sem bil trikrat, od zadnjega obiska je minilo nekaj let. Lepo je videti, kako obožujejo košarko in ligo NBA,« se je obiska države razveselil zvezdnik Bostona Tatum, ki so se ga še posebno dotaknila darila oboževalcev.

Košarka vodi

Liga NBA je najbolj priljubljena športna liga na Kitajskem, za petami so ji Uefina liga prvakov, la liga, seria A in ostala nogometna tekmovanja. Kitajci imajo košarko preprosto radi. Njene korenine sicer segajo v leto 1895, ko so jo prinesli na Kitajsko, leta 1913 so tam že pripravili prvo mednarodno tekmovanje, igra gre od 30. let 20. stoletja ob bok namiznemu tenisu. V času hladne vojne je tudi košarka pomagala vzpostavljati mednarodne odnose ali pa je odpirala takšna in drugačna vrata.

Kitajska je prvo olimpijsko medaljo osvojila leta 1984 v Los Angelesu, ko je ženska ekipa domov prinesla bron, pred dnevi pa je minilo 45 let, odkar je ekipa Washington Bullets kot prva iz lige NBA gostovala na Kitajskem, bilo je 24. 8. 1979. Nov mejnik v odnosih med Kitajsko in ZDA in v popularnosti lige NBA je bil postavljen leta 2002, ko je Houston v svojo ekipo pripeljal Yao Minga, najboljšega kitajskega košarkarja. Ming se je po končani karieri vrnil domov, zdaj je predsednik tamkajšnje košarkarske zveze.

Na Kitajskem so svoj mir našli številni nekdanji igralci lige NBA, med njimi Stephon Marbury, dvakratni udeleženec tekme​ All star. Marbury je v NBA-karieri igral za Minnesoto, New Jersey, Phoenix, New York in Boston, 2010. odšel na Kitajsko in tam igral osem sezon, potem se je zapisal trenerstvu.